玉山觀高山屋 設備升級超舒適

玉山國家公園管理處斥資6700多萬元打造的觀高山屋，1日正式收費營運，不但水電設施一應俱全，更觀摩日韓山屋體驗設計，床位貼心備有閱讀燈，記憶床墊增厚、減少過往因塑膠套產生噪音影響睡眠的困擾，還增設救護設備，在危急時刻給予幫助。42個床位首日就吸引38人預定，超過9成入住。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段約14.6公里，是長程縱走南二段、馬博橫斷、八通關越嶺及八大秀等路線的重要宿營點。歷時2年興建，今年4月1日起試營運獲得山友關注，最新訂房人數統計至12月15日、共297人次，1周前都能申請，人數隨時調整。

玉管處副處長邦卡兒．海放南（漢名全鴻德）指出，高山住宿最重要的是供水，如今山屋內不僅使用供水設施，還有太陽能充電、生態廁所。除解決山友基本的生理需求，整體設計人性舒適。如交誼廳貼心設有手機充電插座，落地窗、透明天井讓室內採光明亮，並規畫室內、室外及廚房3區專屬拖鞋，減少泥濘與溼氣帶入，維護公共環境整潔，讓山友得到充分舒適的休息。

玉管處大力宣傳，臉書更不忘分享山屋床位的閱讀燈設計，能在山屋中享受寧靜閱讀和溫馨的住宿氛圍，強調將記憶眠床墊增厚、換上防水材質床包，改善過往塑膠套產生的噪音問題，安全設備則有攜帶型加壓艙、新增 AED（自動體外心臟去顫器），在緊急時刻提供安全協助。

山屋受森林包圍，外圍禁止私搭帳篷紮營、全面禁菸，以防止發生山林火災，確保住宿安全。