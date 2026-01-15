玉山證小額債券平台上線 限時抽獎

玉山證券推出「小額債券」平台，不僅降低債券交易門檻、推動普惠金融，讓中小資金族群也能享有多元且穩健的投資選擇，打造具收益與防禦功能的資產配置。

券商公會最新公布的2025年累計的複委託交易量達新台幣9.73兆元，年增達38%，對於擔憂追高股票、偏好追求穩健收益的投資人而言，可考慮適時布局債券。玉山證券「小額債券」平台以降低投資門檻、提升資訊透明度、優化投資流程為核心設計，投資人以最低1,000美元即可參與全球債券市場，輕鬆投資涵蓋金融、科技與消費等50 檔高信用評級的債券標的，例如：Alphabet、Meta、Apple、Coca-Cola等，協助投資人以有限資金分散布局、強化投資策略。同時，也將此功能整合於 「A+ 行動下單」與「玉山 E-Trader」 兩大App，提供24小時即時報價、快速篩選適合標的與成交檢視功能，大幅提升跨國債券投資體驗與決策效率，也降低理解債券市場的難度。

為慶祝小額債券平台正式上線，玉山證券同步推出限時抽獎活動，即日起至3月底，完成任一筆小額債券交易，即可參加抽獎，有機會獲得 iPhone Air 512GB。