玉山證放寬美股複委託最低手續費門檻 小金額下單免憂不划算

2025年美股行情屢創新高，台灣投資人參與海外市場的熱度持續升溫。為降低跨國投資門檻並提升小額交易彈性，玉山證券宣布取消美股複委託最低手續費門檻，打破「交易金額過小不划算」的限制，1元也能參與美股交易，投資人無論資金規模大小，皆可更靈活分批進場或依盤勢調整部位，提升資金運用效率與投資自主性。

2025年國內進軍美股的成交金額逼近新台幣8兆元、年增 37%，開戶數亦增至 700 萬戶，成為國人進行全球資產配置的重要管道。除長期定期定額，許多投資人甚至積極參與AI 概念股，包含下半年漲勢強勁的記憶體產業，例如：Micron (MU)、Sandisk (SNDK)、Western Digital (WD)等，以及受惠美國政策推動的電力電網、核能、無人機等族群。

展望2026年，玉山證券指出，在AI基礎建設持續推進及相關科技與政策受惠族群維持強勁動能下，美股熱度可望延續。國際貨幣基金組織（IMF）1月報告將美國2026年GDP成長率調升至2.4%。

