玉山迎初雪！下周另一波東北季風報到 氣溫「先升後降」

中央氣象署預報員蔡伊其今（20）日下午表示，目前台灣各地天氣持續受東北季風影響，整體溫度偏低、濕度偏高。預估周末東北季風將逐漸減弱，氣溫會明顯回升；然而下週一又會有新一波東北季風南下，北部及東半部將再度轉涼，提醒民眾注意日夜溫差並適時保暖。

氣象署指出，今天在東北季風及偏東風共同影響下，台灣附近水氣明顯增多，西半部外海及中南部上空雲量也偏多。平地降雨機率較低，但山區水氣充沛，玉山氣象站今天觀測到今年入冬以來的第一場初雪，主要是因為水氣豐沛，自高處移動時在低溫條件下形成固態降水。迎風面的基隆北海岸及東北角地區，仍有較高降雨機率；東部、東北部雲量偏多，也不時有局部短暫雨。

蔡伊其表示，未來一週溫度呈現「先回升、後下降」的趨勢。東北季風在今、明兩天仍持續影響，全台清晨與夜晚都有明顯涼意。預估從22日開始，隨著季風減弱，各地白天溫度將明顯回升，北部高溫有望重回26度以上，中南部更可能再度感受接近30度的暖意。不過好天氣僅是短暫，到了24日，又會有新的東北季風南下報到，北部及東半部再度轉涼，降雨範圍也會跟著擴大。25日之後，北台灣將持續受到冷空氣影響，氣溫再次滑落，偶有短暫雨，各地又會回到較低溫的天氣型態。

一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





氣象署提醒，即便本週末白天回暖，清晨及深夜仍可能因輻射冷卻出現明顯低溫，早晚溫差大，建議外出時增添衣物。另外，海面受東北季風影響，部分海域仍可能出現較強風浪，航行與作業船隻務必注意安全。中南部因夜間水氣滯留，週日晚間至周一清晨也可能出現局部霧，行車民眾需留意能見度變化。

氣象署呼籲，未來一週天氣變化大，民眾外出要留意保暖及溫差，並注意降雨及霧區路況，以維護自身安全。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）









