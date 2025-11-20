玉山迎初雪！今中午飄雪30分鐘 遊客驚喜大喊太幸運

玉山今（11/20）降下初雪。翻攝自氣象署臉書



受東北季風增強影響，全台氣溫下降，玉山今（11/20）中午降下今年「初雪」，現場遊客紛紛驚喜大喊「太幸運了！」

今日清晨各地受東北季風影響明顯降溫，北部最低氣溫下探17.3度，南投名間鄉更只有12.8度。玉山北峰氣象站於12時25分觀測到雪花降落，但因地面氣溫偏高，雪一接觸地面即融化，12時55分便停止，現場並未形成積雪。

玉山管理處副處長邦卡兒‧海放南表示，玉山初雪大多出現在12月底，中央氣象署預報未提到此次東北季風有降雪機率，確實讓山區遊客相當驚喜。

氣象署指出，玉山初雪的定義，是以玉山測站的固態降水資料為準，統計期間自1953年10月至2024年3月，每年10月至翌年3月間首次出現降雪，即為該年度的玉山初雪。

玉山北峰氣象站自1943年成立以來的觀測資料也顯示，初雪最早出現在1986年10月1日，最晚則為2023年3月26日，初雪多集中在11月9日至12月26日之間，平均日期為12月4日。今年初雪落在11月20日，時序上屬正常範圍。

