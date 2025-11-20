玉山迎初雪 持續30分鐘

（中央社記者黃巧雯台北20日電）交通部中央氣象署今天表示，玉山氣象站在中午12時25分觀測到玉山初雪降臨，降地面就融化，並在12時55分停止下雪，無積雪。

針對玉山初雪定義，氣象署透過文字訊息說明，使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。

氣象署表示，玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚是2023年的3月26日，玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值為12月4日。（編輯：管中維）1141120