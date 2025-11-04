玉山金今年好胃口第二併！ 玉山金三商壽明停牌收購案底定

玉山金控、玉山銀行(玉山提供)



玉山金三商壽合併案一波三折，甚至被外界質疑摸黑交易，證交所今天晚間公告，玉山金(2884)、三商人壽(2867)及三商投控(2905)股票明日暫停交易，玉山金也宣布傍晚舉行記者會對外說明，預料就是正式宣布併購三商壽。也將讓資產規模達4兆元的玉山金，壯大金控版圖更進一步。

金融市場10月月底就傳出中信金和玉山金勳已出價，但玉山金對外澄清，「外界傳聞，本公司不予評論」，甚至連立委也質疑玉山金摸黑交易，玉山金發布重訊三點聲明回應，再度澄清是依循主管機關規範，嚴守保密原則。

廣告 廣告

玉山金資產已突破4兆，市值更排名全臺灣上市公司前20大，除銀行穩健成長外，證券也必須發展為金控第二成長引擎，為壯大金控版圖，玉山金今年股東會時即釋出，因應政府「亞洲資產管理中心」政策及臺灣保險業接軌IFRS17及ICS2.0規範，將審慎評估證券、投信及保險業務併購或策略合作，打造完整的金控版圖。

玉山金啟動併購大業馬不停歇，所言不假，今年7月完成併購保德信投信，10月正式更名為「玉山投信」，成為資產管理業務的關鍵布局。這次如完成收購三商壽，在壽險部位將更進一步。

更多太報報導

普發一萬正確打開方式 00981A+009811雙引擎帶你財富起飛

震撼！半導體通膨來臨、台積電價格調漲傳一口氣連漲4年

玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑