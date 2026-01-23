玉山金今股臨會高票通過併三商壽 還要再做一事才能送件

【記者許麗珍／台北報導】玉山金（2884）今舉行股東臨時會通過併購三商美邦人壽案，會上獲得股東85.91%贊成票高票通過。玉山金董事長黃男州表示，正與三商壽工會協商員工安置計畫，完成後即可送件給主管機關審查。

玉山金今天召開的股東臨時會共有兩項討論案，第一案是擬採股份轉換方式，取得三商壽全部已發行股權，交易對價以玉山金0.2486股，換發1股三商壽股票並取得全部股權。出席表決權數為11727185071權，贊成權數為10074953428權、贊成比率85.91%。

廣告 廣告

現場股東對於併購案提問十分踴躍，黃男州指出，為了此次的併購案，邀請各方最好顧問之一，包括高盛作為財顧，資誠則有最好的精算師團隊，法律方面有理律，玉山內部也組成團隊審慎評估；資產負債管理方面，玉山財經處現在的投資部位比三商壽還大，未來將延攬更多人才加入。

黃男州表示，整體人壽經營最重要的一環要從保單設計開始，設計符合CSM未來利潤累積，銷售管道包括三商壽8600位業務員以及玉山700位理專，未來相加相乘效果很好，目前玉山銀行有810萬位顧客，三商壽擁有200萬名顧客賣出430萬張保單，顧客基礎有利未來經營。

黃男州指出，資本股管理部分，玉山經過仔細評估，一方面用獲利支持三商壽，讓資本恢復正常，超過主管機關的要求標準，並負起對股東的責任，獲利越好讓股利增加，以滿足股東的期待。

黃男州表示，未來改名玉山人壽代表玉山品牌，一定會把認真經營金控旗下所有的子公司並發揮綜效，對顧客創造價值也助股東創造價值，這是玉山的承諾，換股比例除了發放股息等因素，未來不會有任何調整。

今天的股東臨時會討論的第二案則是公司章程修訂案，主要新增發行特別股為籌資工具，及相關權利義務和發行條件，此案獲出席股東87.82%贊成票通過。玉山金今天的股東臨時會進行約一個半小時結束。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

王月「兩度開顱」昏迷5天女兒曝現況 與老友陳鴻約定好一事

危老效應拉不起買氣 高雄老公寓房價下跌成交量腰斬

世界紀錄概念車駛入台北街頭 Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT XX亞洲首度城市亮相

