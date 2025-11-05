玉山金估三商壽資本缺口每年不到百億？黃男州猛點頭

玉山金控與三商美邦人壽5日董事會通過，以每1股三商壽換0.2486股玉山金新股來合併三商壽，每股收購價格8.2013元，總交易金額約467億元。玉山金出到「8字頭」高價，董事長黃男州明白外界的疑惑，記者會後加開的媒體聯訪場一再強調，「我Affordable（負擔得起）啊。」

三商壽在新一代清償能力制度ICS的在地化與過渡性措施下，2026～2040年的自有資本缺口到底多少？一家打進決賽的大型民營金控估約1800億元，另外一家壽險金控以及一家大型獨立壽險都估約2000億元，玉山金估多少？今晚聯訪結束，黃男州離場前，不死心的媒體追著他問：「董事長，玉山金是不是估ICS自有資本缺口每年不到百億？」講了一整晚話，脖子都紅了的黃男州笑著對記者用力的點了點頭。

估每年缺口不到百億，玉山金獲利已夠支應

因為預估2026～2040年，玉山金每年對三商壽的注資金額不到100億元，所以，黃男州在記者會上答覆媒體詢問時說，「在目前我們的預估裡面，大概是用獲利來支持成長，應該是一個主軸。我們是非常的期盼，用獲利來支持整體（玉山）金控的壯大，包括三商人壽的壯大。」

他說，玉山金不能保證永遠都不會現金增資，「如果有需要會有備案，發特別股也是一種選項。」換言之，玉山金不會因為併購三商壽而有辦理現增的壓力，就算要籌資也是會優先考量發行特別股，此舉等於把玉山金併購三商壽之後，玉山金股本膨脹、稀釋獲利的壓力控制在9.06%左右。

估每年缺口不到百億，玉山金配息能力不受影響

因為預估每年注資金額不到100億元，黃男州對於玉山金有能力維持穩定的現金股利配發展露信心，他說，穩定的現金股利指現金股利的金額，「我們是希望能夠提供一定數額的現金股利，當然如果獲利更好，有時候也會隨著獲利的好，會有一些增加。」

玉山金對於三商壽15年（2026～2040年）資本缺口的預估數，與三家金融同業的看法差距頗大。三家同業的預估數值介於1800億～2000億元，彼此看法接近，玉山金則是評估「每年不到百億」，黃男州沒講出數字，但從他樂觀的神情不難推敲，金額可能遠低於1500億元。

三商壽的ICS自有資本缺口多大？針對這核心議題，玉山金與同業的看法顯然差異很大，大到差距可能超過500億元，黃男州為何如此樂觀？他的樂觀有道理嗎？

樂觀原因 1. 匯率：監理紅利大大可期

黃男州說，金管會推出外匯價格變動準備金新制，三商壽目前外準金餘額170幾億元，就算新台幣對美元升到28元，對三商壽的獲利也沒有影響，另外，主管機關很有誠意要解決，壽險業因為匯率避險所帶來的問題，「我們台灣的保險業過去10年付了2兆元避險成本，現在的狀況，未來會改變，主管機關會解決。」

樂觀原因 2. 利率：聯準會快換主席了

他也談到利率，壽險業是美元債券的大買家，債券的價格與殖利率成反比。黃男州說，現在剛好美國在降息，一方面會提高壽險公司的獲利，二方面會提高業務的銷售動能，三方面會減少過去的債券評價損失，「我跟你講，等川普換了一個聯準會主席以後，降息的幅度，我不曉得會降到什麼樣。」

樂觀原因 3. 商品與通路結構都會改變

三商壽為了減輕資本壓力，過去幾年大賣投資型保單，不利於累積新契約CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益），但黃男州預告，玉山金將改變三商壽的商品結構，「產品結構一定會不一樣，因為現在市場的產品結構是 40%的投資型保單、60%的傳統型保單。」換言之，併入玉山金之後的三商壽，將會大幅提高傳統型保單的銷售占比，以加快累積CSM。

不僅如此，三商壽未來通路結構改變所開創的附加價值，也是玉山金大膽出價到「8字頭」的關鍵。黃男州說，三商壽的保單在銀行銷售的比率只占2%而已，但整體壽險業的銀保通路占比為36%，換言之，玉山金對於核心子公司玉山銀行未來將努力賣三商壽的保單，希望在過往佣金收入之外，還能賺進死差益、費差益與利差益，充滿信心。

