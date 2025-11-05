玉山金估三商壽資本缺口每年不到百億？黃男州猛點頭
玉山金控與三商美邦人壽5日董事會通過，以每1股三商壽換0.2486股玉山金新股來合併三商壽，每股收購價格8.2013元，總交易金額約467億元。玉山金出到「8字頭」高價，董事長黃男州明白外界的疑惑，記者會後加開的媒體聯訪場一再強調，「我Affordable（負擔得起）啊。」
三商壽在新一代清償能力制度ICS的在地化與過渡性措施下，2026～2040年的自有資本缺口到底多少？一家打進決賽的大型民營金控估約1800億元，另外一家壽險金控以及一家大型獨立壽險都估約2000億元，玉山金估多少？今晚聯訪結束，黃男州離場前，不死心的媒體追著他問：「董事長，玉山金是不是估ICS自有資本缺口每年不到百億？」講了一整晚話，脖子都紅了的黃男州笑著對記者用力的點了點頭。
估每年缺口不到百億，玉山金獲利已夠支應
因為預估2026～2040年，玉山金每年對三商壽的注資金額不到100億元，所以，黃男州在記者會上答覆媒體詢問時說，「在目前我們的預估裡面，大概是用獲利來支持成長，應該是一個主軸。我們是非常的期盼，用獲利來支持整體（玉山）金控的壯大，包括三商人壽的壯大。」
他說，玉山金不能保證永遠都不會現金增資，「如果有需要會有備案，發特別股也是一種選項。」換言之，玉山金不會因為併購三商壽而有辦理現增的壓力，就算要籌資也是會優先考量發行特別股，此舉等於把玉山金併購三商壽之後，玉山金股本膨脹、稀釋獲利的壓力控制在9.06%左右。
估每年缺口不到百億，玉山金配息能力不受影響
因為預估每年注資金額不到100億元，黃男州對於玉山金有能力維持穩定的現金股利配發展露信心，他說，穩定的現金股利指現金股利的金額，「我們是希望能夠提供一定數額的現金股利，當然如果獲利更好，有時候也會隨著獲利的好，會有一些增加。」
玉山金對於三商壽15年（2026～2040年）資本缺口的預估數，與三家金融同業的看法差距頗大。三家同業的預估數值介於1800億～2000億元，彼此看法接近，玉山金則是評估「每年不到百億」，黃男州沒講出數字，但從他樂觀的神情不難推敲，金額可能遠低於1500億元。
三商壽的ICS自有資本缺口多大？針對這核心議題，玉山金與同業的看法顯然差異很大，大到差距可能超過500億元，黃男州為何如此樂觀？他的樂觀有道理嗎？
樂觀原因1. 匯率：監理紅利大大可期
黃男州說，金管會推出外匯價格變動準備金新制，三商壽目前外準金餘額170幾億元，就算新台幣對美元升到28元，對三商壽的獲利也沒有影響，另外，主管機關很有誠意要解決，壽險業因為匯率避險所帶來的問題，「我們台灣的保險業過去10年付了2兆元避險成本，現在的狀況，未來會改變，主管機關會解決。」
樂觀原因2. 利率：聯準會快換主席了
他也談到利率，壽險業是美元債券的大買家，債券的價格與殖利率成反比。黃男州說，現在剛好美國在降息，一方面會提高壽險公司的獲利，二方面會提高業務的銷售動能，三方面會減少過去的債券評價損失，「我跟你講，等川普換了一個聯準會主席以後，降息的幅度，我不曉得會降到什麼樣。」
樂觀原因3. 商品與通路結構都會改變
三商壽為了減輕資本壓力，過去幾年大賣投資型保單，不利於累積新契約CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益），但黃男州預告，玉山金將改變三商壽的商品結構，「產品結構一定會不一樣，因為現在市場的產品結構是 40%的投資型保單、60%的傳統型保單。」換言之，併入玉山金之後的三商壽，將會大幅提高傳統型保單的銷售占比，以加快累積CSM。
不僅如此，三商壽未來通路結構改變所開創的附加價值，也是玉山金大膽出價到「8字頭」的關鍵。黃男州說，三商壽的保單在銀行銷售的比率只占2%而已，但整體壽險業的銀保通路占比為36%，換言之，玉山金對於核心子公司玉山銀行未來將努力賣三商壽的保單，希望在過往佣金收入之外，還能賺進死差益、費差益與利差益，充滿信心。
更多風傳媒報導
其他人也在看
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 12 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 3 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 22 小時前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 14 小時前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
10萬股民嗨！中信「半導體ETF」00891配息創高、年息率飆破12%
10萬人受益日注意！台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
亞股大逃殺！日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色！電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權，美股昨天全面淪陷，費半指數暴跌4%，日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤，大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，最低探49301點，韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷，4000點慘告失守，台股今早開盤一度重挫逾六百點，但跌幅相對日韓輕得多。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
工程師靠投資翻身買3,000萬房！直雲「4面向選股法」多空都贏大盤
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 工程師出身的直雲，不是富二代，也沒有金融背景，從研究籌碼與基本面起家，用18年練就4面向選股法，創造高勝率，更因此買下3,000萬房產，證明投資是最公平的翻身之路。 直雲 小檔案 國立中正大學資工碩士，現職為科技公司軟體技術經理，在念碩士時，便投入市場，...Money 錢 ・ 1 天前
玉山金併三商壽可望拍板敲定！今同步暫停交易，晚間將公布細節
【財訊快報／記者劉居全報導】玉山金控(2884)併購三商壽(2867)今(5)日可望拍板敲定!根據證交所公布，玉山金、三商壽及三商(2905)今日將同步暫停交易，期交所也公布玉山金期貨及選擇權今日也同步暫停交易；而玉山金也預告將於今晚18:30召開記者會，外傳在雙方董事會通過合併後，記者會將可望宣布玉山金併購三商壽的細節，包含換股比例、員工安置方案等以及未來規劃等。儘管先前市場於10月下旬傳出三商壽在玉山金控及中信金控(2891)搶親下，最終由玉山金成功搶下三商壽，補足玉山金在壽險市場的版圖，加上先前玉山金購併保德信投信(現已改名玉山投信)，玉山金開啟「銀保證」三主軸的經營模式。不過玉山金先前曾發布重訊說明，針對併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。外傳玉山金在併購三商壽後，資產規模可望將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名也將大幅前進，可望從目前排名第10名，跳升至第六名，僅次於國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)、台新新光金(2887)、臺灣金。此外，根據集保結算所最新統計顯示，截至 10財訊快報 ・ 18 小時前