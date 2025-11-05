玉山金併三商人壽牽動股利與增資？董座黃男州：獲利支持成長 評估發特別股

玉山金與三商美邦人壽談定合意併購，採取換股方式，對於股東們關心，會不會影響股利發放？玉山金董事長黃男州說，今年前10月獲利293.3億元，年增31％，獲利能力不斷提升，未來股利政策會以現金為主，朝向穩定的發放原則，但也要能支持金控成長茁壯所需資金，最後決定權還是董事會與股東會通過。

至於是否需要為三商美邦人壽增資？黃男州說，還是希望用獲利支持成長，創造股東價值，創造更多資本，應該是未來主軸，但不能保證永遠不會現金增資，已有思考是否用特別股方式，不要稀釋股東的股利，也是選項。

「三商美邦人壽是睡美人，只差一個王子的吻，也就是資本注入，會變成健康活潑的美人，可跟玉山共舞，邁向更好的前程！」黃男州說，主管機關說過遊戲規格，不管誰投標，未來得標都要承諾注資，玉山金也希望盡快補充資本，邁向美好未來。

黃男州說，如果就資本適足率（RBC）標準200％來說，三商人壽缺口數額沒有很大，但還要跟主管機關報告，不方便透露數字；至於過渡措施部分，新一代清償能力（ICS）的概念是資產負債都要市價評估，雖然目前美國降息中，但壽險業者持有的美債評價缺口都蠻大的，主管機關才因此有15年過度措施，每年用增加的淨值，或賣出保單增加的CSM（合約服務邊際）可補此缺口，專家認為15年後，大家都可成為健康壽險公司，由於是逐次補充，因此15年的時間，應該可以補充完成。

