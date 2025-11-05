玉山金併三商人壽躍居第5大金控 董座黃男州這樣看股價、曝併購考量！

玉山金順利贏得三商美邦人壽芳心，談定合意併購親事，合併後將躍居國內第5大金控。玉山山董事長黃男州今天指出，以玉山金今天的所有資源投入，樂觀預估也要花10年，才能達到三商人壽今天的規模，因此此時與三商合作是非常好的事情，且三商人壽規模恰當，玉山金可以讓它長大，未來經營也有相當信心。

至於三商大股東翁家與陳家，是否加入玉山金董事會？黃男州說，董事會需要專業壽險董事加入，玉山董事會現有成員有銀行、證券專家，目前沒有保險專業董事，明年董事會改選，勢必要有這樣董事加入，但這仍要由股東票選，而不是誰來指定。

黃男州說，三商人壽9萬多股東，換股後，未來也會變成玉山股東，玉山非常歡迎加入，三商投控因是三商人壽最大股東，換股後，約可持有玉山金2％多股權。不過，玉山員工95％都是玉山金股東，最大單一股東是員工持股信託，整體來說，最大股東還是外資，約31％股權，最近外資還蠻狠的，出售玉山股票，股價有些波動，但上週卻新增5萬多個新股東，股東數變成65萬，對此深深感激。

黃男州說，併購一定會有溢價，也會使股價有短暫跌幅，但還是希望趕快完成併購，股票短期震盪，起起伏伏，不影響未來成長，重要的是把自己經營好。

合併後是否更名？黃男州說，會跟三商團隊討論。

玉山金與三商美邦人壽，今天先在證交所召開重大訊息說明會，隨後在玉山金總部共同舉行記者會，玉山金董事長黃男州（下圖左，記者李錦奇攝影）、三商美邦人壽董事長翁肇喜（下圖右），各自率領高階主管出席，說明心情考量，以及未來展望，氣氛融洽歡喜。

談起併購的動機，黃男州說玉山金已經有銀行、證券子公司，今年又增加投信，保險子公司如果能加入整合，會讓金控版圖更完整，可產生更大力量，適當時機，加入壽險子公司，是必要的。如今，隨著新的會計準則接軌上路，主管機關也用在地化措施來支持保險業，未來，台灣保險業可走向健康穩健經營，加上美國利率往下降、政府推動亞洲資產管理中心，也營造好的環境，現在是好時機。

黃男州說，三商人壽各方面基礎都好，經過32年經營，有8千多位業務員，也有內部人才，累積250萬個顧客群，擁有400萬張保單，全台有257個通訊所。以玉山金今天的所有資源投入，樂觀預估也要花10年，才能達到三商人壽今天的規模，因此此時與三商合作是非常好的事情，而且三商人壽規模恰當，玉山金可以讓它長大，未來經營也有相當信心。

展望未來，黃男州說，玉山金仍會以銀行為主體，玉山銀資產規模約4.6兆元，三商人壽約1.6兆，合計5.9兆元，其中，玉山占比72％，三商人壽約佔27％，未來一定要做到子公司串聯合作，提供顧客更多價值，真正邁向亞洲的玉山，有一天成為世界的玉山。

黃男州強調，玉山金控要邁向新里程，而且要跟三商人壽共同邁向未來的美麗新境界，未來會秉持著誠信正直、專業負責，以及高度的公司治理，另外就是以專業經理人來做經營的核心理念。

