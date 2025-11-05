玉山金併三商壽成定局！0.2486股換1股躍升第5大金控

玉山金控（下稱玉山金）及三商美邦人壽（下稱三商壽）董事會同時於今（5）日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

玉山金董事長黃男州表示，壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。

玉山金躍升第5大金控

三商壽目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司。玉山金近年積極壯大金控版圖，於今年七月取得保德信投信91.2%股權，加上今日董事會通過的三商壽合意併購案，補足壽險這一重要拼圖。併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司。

廣告 廣告

黃男州表示，本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果，將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。

雙方董事會今日通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。