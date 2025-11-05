玉山金併三商壽挑戰 學者：掌握經營關鍵在找對人才

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北5日電）玉山金併購三商壽後，將躍升為上市第5大金控，但往上爬坡後，挑戰才正要開始。學者分析，併購案如同新球員加入籃球隊，能否與其他球員有良好互動，是否順利循「中信模式」找對人才，進而慢慢掌握壽險經營，對玉山金而言，是機會也將是挑戰。

玉山金控今天宣布以全換股方式併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格。

政大風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長張士傑告訴中央社記者，如果以SWOT分析來看，優勢部分，玉山金本身沒有壽險事業，銀行以授信為主，證券與投信也是強項，玉山金合併報表比較少長期負債，未來加入三商壽資產後，可以協助增加長期投資彈性，在投資面跟資產管理面具備互補效益。

除了優勢外，也不得不關注劣勢面向，張士傑分析，併購案如同新球員加入籃球隊一樣，能否與其他球員有好的互動，將是後續經營關鍵。玉山金此次併購規模上看逾新台幣400億元，也可能面臨財報與增資壓力，「玉山金出手應有一定心理準備」。

這次併購案另一出價公司為中信金，張士傑分析，中信金過去陸續併購大都會人壽、宏利人壽與台灣人壽後，併購初期自然有磨合期，需要時間慢慢了解壽險經營狀況，才有目前表現。玉山金能否循「中信模式」找對人才，是未來的機會也是挑戰。

張士傑指出，金融市場大者恆大，玉山金併購三商壽後總資產大躍進，資產規模擴大後，機會自然比較多，但相對來看，由於玉山金此次是溢價併購，如果後續三商壽沒有辦法提供獲利，也可能影響玉山金的聲譽。

外界關注玉山金併購三商壽後可能面臨不小的增資規模，黃男州今晚在聯合記者會上，並未透露未來增資規模。他說，玉山金將對主管機關提出增資承諾書，使三商壽明年順利接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），這是玉山金與三商壽的共同責任。

至於未來若需要錢，三商壽董事長翁肇喜是否也將注資。翁肇喜直言，「我們也是只能量力而為」。黃男州補充，目前三商壽有9萬多名股東，都會變成玉山金的股東，未來資金面會「以獲利支持成長」，一方面提供穩定的股利來為股東創造價值，另一方面也藉獲利創造資本讓玉山金茁壯。

黃男州表示，除了壯大金控版圖，也要壯大子公司的版圖，就目前狀況來看，玉山銀今年前10月獲利年增35%，整體獲利動能很好，也是金控最主要獲利來源，因此，將用銀行力量支持其他子公司，尤其是三商壽目前缺乏一筆新的資金，未來將有規劃地注入，使其各方面業務、投資拓展等都能愈來愈健康，並提升獲利績效。（編輯：林淑媛）1141105