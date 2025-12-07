玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶

玉山金有望成為第五大金控。（圖／報系資料照）

玉山金（2884）合意併購三商美邦人壽（2867），這起交易成為金融市場的焦點。雙方公告將於2026年1月23日同步召開股東臨時會，停止股票過戶日期則從12月25日至2026年1月23日。

玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。

玉山金股臨會議程，報告事項為審計暨風險管理委員會就公司與三商美邦人壽股份轉換案之審議結果報告。討論事項為擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份。

根據玉山金公告，明年的股臨會將以實體方式進行，召開地點於自由廣場會議中心國際演藝廳；三商壽則公告股臨會將在位於台北市內湖區石潭路58號的總公司舉行。若股東以電子投票方式行使表決權，行使期間則為2026年1月8日至1月20日。

