玉山金併三商壽未公告「摸黑交易」 立委批金管會變路人甲

【記者許麗珍／台北報導】中信金、玉山金兩家金控有意併購三商壽的「雙龍搶親」案，玉山金上週傳出已拿下三商壽，但該件重大投資，至今卻未對外發重訊公告，引發外界質疑讓投資人「摸黑交易」爭議。多位立委今不滿金管會「變路人甲」，金管會主委彭金隆表示已請證交所依重訊規定查明後對外說明。

中信金、玉山金兩家金控有意併購三商壽的「雙龍搶親」案，中信金於上週7月23日晚間發重訊公告董事會決議通過一項轉投資案，但中信金10月28日又再發重訊正式宣告「投標已結束」，反觀三商壽及玉山金控對於外界傳聞併購案已成交， 玉山金上週傳出已拿下三商壽，兩家卻至今都未發重訊，只對外表示不予評論。發外界質疑讓重大投資不公告，讓投資人「摸黑交易」爭議。

彭金隆今赴立法院財委會就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備質詢。多位立委不滿金管會在 玉山金上週拿下三商壽的併購案變成「路人甲」。

立委賴士葆今在財委會質詢表示，「三商壽案到底是否需發重訊？到底有沒有經過董事會通過？」彭金隆表示，金管會已請證交所依照重訊規定去了解，證交所會找三家公司，包括玉山金、中信金和三商壽進行了解，會請證交所查明後對外說明。

彭隆表示上市櫃公司是否發重訊，依據證交所規定，有51項需做重訊，是證交所和上市櫃公司間的約定，這51項是由上市櫃公司做判斷，若有必要，證交所會請公司做說明，金管會已請證交所去了解。

賴士葆批評金管會在此案當中如同路人甲。彭金隆則回應，金管會不是路人甲，玉山金和三商壽雙方的協商過程，待未來做完董事會後的正式決議，才會送到金管會。

立委李坤城質詢指出，「到底三商壽案是不是符合應發重訊的重大投資，這個併購案上週至今已超過三天，難道三天也查不出來嗎？」彭金隆則回覆「我也沒有參與他們的協商過程」，彭金隆表示不是金管會查，是證交所在查。

金管會銀行局及保險局日前則表示，目前未收到玉山金控或三商壽有關併購案的申請，這兩家公告程序是否違規，待日後若玉山金來申請併案時，金管會將審查整個程序，但應發重訊卻未發，依法最重可罰500萬元。

