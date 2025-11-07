玉山金併三商壽重大訊息公告延遲 證交所各開罰20萬元

針對玉山金併購三商壽公告交易，遭證交所今日各裁罰20萬元。圖為11月5日記者會。（翻攝自證交所YT）

玉山金控併購三商壽底定，卻迎來證交所各自因重大訊息延遲各開罰20萬元裁定。

臺灣證券交易所針對玉山金控（以下簡稱玉山金）參與投標三商美邦人壽保險（以下簡稱：三商壽）出價條件等內容，而三商壽有價證券價格於114年10月27日開盤後即有顯著波動，其當日股價受媒體報導影響甚為明顯，依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款規定，三商壽應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情之情事立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時，惟三商壽至10月27日收盤前，並未依上開規定即時澄清媒體報導，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣20萬元。同樣的，娶親者的玉山金也被處以20萬罰鍰。

