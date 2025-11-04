玉山金併三商壽？明暫停交易、當晚記者會

▲玉山金控併三商美邦人壽成了？玉山金、三商及三商壽同步重訊，明（5）日暫停交易，玉山金並將在當日晚間6點半召開記者會說明。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控併三商美邦人壽案近來引發市場關注，即便傳出玉山金以高價成功娶親，但2家公司始終未對外宣布。不過，玉山金、三商及其旗下三商壽今（4）日晚間同步發出重訊，因公司有重要訊息待公布，經證交所同意明日起暫停交易，而隨後玉山金也發出通知，將於明日晚間6點半在玉山第二總部大樓召開記者會，說明重大訊息，預料就是公布併購三商壽好消息。

三商壽出售案原本是中信金與玉山金「雙金搶珠」，並在光復連假前晚就傳出玉山金以每股8.2元全換股方式，併購三商壽，總價470億元，不過，除了中信金有發重訊董事會通過轉投資案，玉山金及三商壽都沒有對外說明及證實。

玉山金股價具在連假過後首日就出現重挫逾7%，外資狂倒貨，玉山金才在當日晚間發布重訊，但未證實此交易案。隔天三商壽也重訊，同樣未證實交易案，倒是中信金第2次重訊表示結止轉投資案。

也因為玉山金及三商壽未即時揭露資訊，被市場及立委質疑有貓膩、摸黑交易，金管會要求證交所調查，並在一周內查清，之後玉山金及三商壽隨後再發重訊，但同樣未證實交易案。

由於傳出這周玉山金將召開法說會，加上董事長黃男州已從美國返台，有望在本周召開董事會通過此併購案。今日晚間玉山金、三商及旗下三商壽3家公司同步發出重訊，而且都表示「公司因有重大訊息待公布，經證交所同意明日起暫停交易」。隨後玉山金更發出通知，將於明日晚間6點半召開記者會，說明重大訊息，市場預期就是要公布併購三商壽的好消息。

