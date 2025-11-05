玉山金併三商壽》玉山金躍居第五大金控 黃南州：壯大版圖成全世界的玉山

國內金融進入大整併時代，玉山金5日宣布以每股約8.2元、總價約467億元100％換股方式，合意收購三商壽，玉山金一口氣將躍升成國內第五大金控。玉山金董座黃南州表示，希望壯大金控和旗下子公司版圖，才能邁向亞洲的玉山，成為世界的玉山。



玉山金一向是國內金控資優生，今年前10月獲利大賺293億元，每股獲利1.81元，總資產為4.16兆元，在國內13家金控中排名第10，合併三商壽後，總資產將突破新台幣5.8兆元，一口氣超車國內中段班金控元大金、永豐金，成為國內第五大金控，緊追在今年七月才剛完成合併的台新新光金。(延伸閱讀：玉山金併三商壽成定局！0.2486股換1股躍升第5大金控)



每股約8.2元 總價約467億元收購



玉山金以0.2486股換發1股全額換股方式和併三商壽，以玉山金60天平均收盤價32.99元，換算後每股約8.2元、總價約467億元收購三商壽，以三商壽4日收盤價7.13元來看，溢價約15％。合併後，三商壽持股玉山金8.31%，三商控股大約持股玉山金約2%，成為玉山金第三大股東，玉山金預定明年1月23日舉行臨股會通過合併案。



黃南州表示，這次和三商壽真正談判時間大約只有13天就完成，若順利經股東會、金管會同意，最快明年下半年可望完成合併，合併後，玉山金仍是以銀行為主體的金控，三商壽占整體約27%，未來除壯大金控外，也會壯大金控子公司版圖，除了壯大版圖外，合併三商壽後也能補足壽險版圖，提供客戶更多元、組合產品。



花十年 才能達三商壽規模



黃南州指出，「三商壽目前有超過8000多位業務、250萬顧客、400萬張保單、257處通訊所，基礎很好，玉山銀過去花了18年才完成第一個兆元資產，第四個兆元花了三年，保守估計，至少要花十年才能達到目前三商壽規模，對於這次收購三商壽，未來經營也有信心。」



玉山金目前有7席董事、5席獨立董事，未來合併後，推估三商壽應可取得一席董事，對於董事席次安排，黃南州說，合併後未來仍是維持專業經理人制度，明年董事會改選時，因合併壽險，未來董事會成員也會調整，由具保險專業董事成員加入。



以現金股利為主 增資考慮特別股



面對合併三商壽，外資大舉出售，黃南州苦笑說，「外資賣股還蠻狠的，不過外資目前還是玉山金最大股東持股約三成。」至於股民關切合併後，玉山金股利政策？黃男州表示，去年和今年發現金股利1.2元，未來股利政策將以現金股利為主，朝穩定現金股利發放為原則，獲利好時，也會增加現金股利，但發股利的前提也要支持金控成長需要的資金。(延伸閱讀：中信金被批搶親輸不起 併購對戰玉山金２敗１勝)



面對此時併購壽險，黃南州指出，玉山金過去欠缺保險版圖，保險可和銀行、證券整合，隨著保險業明年就要接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）和TW-ICS（新一代清償能力制度）會走向穩健、健康經營，再加上金管會對壽險業在匯率、利率也營造更好環境，推動亞洲資產管理中心都剛好是合併三商壽的最佳時間點。



不過，三商壽連續七期RBC（資本適足率）不足法定200％，媒體也關心後續增資動向，黃南州指出，若解決三商壽資本缺口，三商壽就能從睡美人變成健康美人，不過金管會有提供和TW-ICS的過渡性措施，有15年逐次可補充，資金仍希望用獲利來支持成長，「當然無法保證永遠不增資，但未來若要增資，也考慮用特別股方式募資，不稀釋股東權益。」