玉山金併三商壽》玉山金、三商壽臨股會 小股東最關心這問題

新年伊始，金融圈又再傳出好消息，玉山金、三商壽23日同步舉行臨時股東會，順利通過合併案，合併後，玉山金將一舉躍為國內第五大金控，玉山金股東關切合併後綜效、三商壽RBC（資本適足率）不足、保險經營等議題，玉山金董座黃南州向股東喊話，有決心一定會做好，未來將以獲利支持玉山壽，為顧客及股東創造價值。

搶在金馬年來臨前，國內金控中段班資優生玉山金和三商壽舉行臨時股東會，雙雙順利通過以每股三商壽股票換發玉山金0.2486股合併案，玉山金股東關心三商壽RBC未達標、未來如何經營保險等議題，黃南州強調，若有決心就一定會做好。

黃男州指出，未來會以獲利支持三商壽，也會尋找優質外部人才。合併後，壽險經營最重要是保單設計，會強化符合顧客需求、累積公司利潤保單，三商壽有8600名業務員、玉山金有700名理專，玉山銀有810萬名顧客、三商壽有200萬名顧客、430萬張保單，相信能相加相乘，發揮整體綜效。

三商壽也同步舉行股東會，三商壽董座翁肇喜說，今年會是很好的一年，三商壽業績不錯，未來持續衝刺業務，應該會有好結果。三商壽指出，去年CSM（新契約合約服務邊際）約150億元，今年目標再成長1成，投資型保單銷售佳，未來會強會保障型商品。

玉山金去年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，合併三商壽後，玉山金資產規模將由4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣第五大金控，一口氣補足銀行、保險、證券三大獲利引擎。