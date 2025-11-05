玉山金併三商壽 躍升第五大金控

玉山金控5日宣布合意併購三商壽，交易全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，併購交易金額上看483億元；玉山金董事長黃男州、三商壽董事長翁肇喜共同主持聯合記者會，黃男州以「睡美人」一詞妙喻三商壽，就缺王子（玉山金）一個吻。

黃男州指出，睡美人將甦醒且變得健康，而這個吻就是「資本注入」，他相信王子與美人，即玉山金、三商壽將共舞邁向前程。

黃男州表示，壯大金控版圖是經營的重要核心之一，繼今年7月取得保德信投信後，如今又合意併購三商壽，金控版圖將更完整，資產規模將突破5.8兆元，躍升為國內第五大金控公司，黃男州期許，未來不僅要打造亞洲玉山，也期望有一天成為世界的玉山。

黃男州指出，玉山金控以銀行為核心，選在這個時間點併購壽險，主因是ICS、IFRS 17等新會計制度將於明年陸續接軌，台灣壽險業將邁向健康經營，短期內會資本注入，讓三商壽RBC達到200％以上，而新保單的持續銷售，15年時間是可以來彌補過渡措施，壽險子公司可以走向健康穩健經營。

黃男州分享，選擇三商壽為併購對象，主要是長達32年來的在地經營，三商壽除了基礎打得好，也擁有8000多名業務員，累計逾250萬客群、逾400多萬張保單，並有257個通訊處所，黃男州評估，即使玉山金有保險執照、從零開始，最樂觀至少要花10年，才有機會累積上兆元以上的總資產。

翁肇喜全程則以台語致詞，他對三商壽感到驕傲，即使面臨經營困難也不曾失志過，現在有機會加入玉山金，是非常好的對象。

玉山金傳出併購三商壽之後，外資狂賣玉山金股票，股價一度跌破30元大關，不過，「外資賣、散戶搶」，黃男州透露，近一周來股東人數大增5.5萬人、來到65萬人。

三商壽企業工會晚間也發聲明稿，呼籲玉山金控、三商壽應儘速與工會展開協商，達成「員工安置計畫」共識。