玉山金併三商壽》進玉山金董事會？翁肇喜：陳家、翁家未來不一定會進

國內老牌壽險公司三商壽今天順利出嫁，三商壽董座翁肇喜笑說，今(5)日是新的玉山人壽誕生的好日子，對於嫁給玉山金，翁肇喜說，三商壽當股東，無論大小都是當好股東，未來增資也會量力而為，「三商壽和玉山金文化相近，三商壽的企業理念是一句承諾、一生的朋友，更何況是要嫁進去的對象，我們會對他很好。」



三商壽是國內老牌壽險公司，在國內壽險業排名第七，過去一向是小而美的資優生，近年受到「利差損」、投資踩雷、匯損等因素影響，連續七期RBC（資本適足率）不足法定200％，面對接連增資壓力，使得三商壽大股東陳家、翁家不得不考慮出售求生。



隨著三商壽告一段落，正式嫁給玉山金，未來三商壽大股東陳家、翁家是否會進入玉山金董事會？翁肇喜說，「三商壽過去非常努力脫離家族企業的色彩，希望以專業經理人治理，和玉山金文化相近，也是這次選擇嫁給玉山金的關鍵，未來董事不一定要陳家、翁家成員。」



三商壽副董事長許瀞心也說，這次三商壽出嫁給玉山金，採全數換股，考量員工意向、未來員工安置、企業文化、互補性等因素，最後決定選擇嫁給玉山金。



玉山金一向是國內金控資優生，今年前10月獲利大賺293億元，每股獲利1.81元，總資產為4.16兆元，在國內13家金控中排名第10，合併三商壽後，總資產將突破新台幣5.8兆元，一口氣超車國內中段班金控元大金、永豐金，成為國內第五大金控，緊追在今年七月才剛完成合併的台新新光金。