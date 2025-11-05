玉山金併三商壽》金控再吹整併風 國泰金、公股也忍不住了

趕在金蛇年底，國內金控又完成一樁併購案，這次是中段班資優生玉山金完成壽險版圖布局，玉山金今年積極擴張，兩度打敗國內金控老三中信金，年初先是拿下保德信投信，年底又結親三商壽，堪稱國內金控今年最大贏家。這波中段班金控洗牌，也讓前段班金控大為緊張，就連沉寂多年的金控龍頭國泰金都忍不住打算在明年重啟併購案。



壽險接軌新制 掀整併潮



去年台新金出手併購新光金後，就開啟國內金控戰國時代，隨著中信金、台新金搶併新光金，永豐金搶親京城銀，保德信投信出售，再到三商壽出售，「除了壽險業，因為明年要接軌魔王關卡IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）和TW-ICS（保險業新一代清償能力制度）外，使得壽險業被迫出售外，各家金控也進入大者恆大，不是併吞就是等著被併的局面。」一名金控高層坦言。



以去年底率先揭開國內金融併購戰序幕的台新金合併新光金為例，「新光金也是因為占整體獲利主體七成的新壽持續陷入財務困境，才讓吳家老三（台新新光金董座吳東亮）有機會出手，這次三商壽也是。」該名金控高層說。



隨著台新金今年七月完成合併新光金，總資產逾8兆元的台新新光金一舉躍上國內第四大金控，也讓中信金坐立難安，「中信金和台新新光金資產規模才相差4000多億元，差距不大，吳家老三若拚一點，說不定三、五年後，就有機會超車，辜老大（中信金大股東辜仲諒）自然是芒刺在背。」一名金融業高層笑說。（延伸閱讀：台新新光金緊追 中信金積極併購輸不得）



中段班金控 併購拚壯大



事實上，不只中信金如坐針氈，就連龍頭國泰金都一改過去保守態度，國泰金總經理李長庚日前被問到併購案時，李長庚說，隨著明年國壽接軌後，國泰金將重新盤點併購機會，強化資產管理業務，國泰投信將成為國泰資產管理平台，未來透過併購方式加大資產管理業務，併購不只侷限國內投信，也會思考亞洲其他潛在收購標的，積極將資本支出投入資產管理。



面對這場國內金控中段班求生戰，5日成功迎娶美嬌娘的玉山金，這次順利一舉拉開排名，狠狠甩開原先緊追在後的元大金、凱基金和永豐金，一口氣從金控第十名擠到第五名，成為僅次公股合庫金的第五大金控。（延伸閱讀：玉山金躍居第五大金控 黃男州：壯大版圖成全世界的玉山）



國泰金、公股 也難安

眼見國內民營金控為壯大自身，展開併購戰，就連公股都坐立難安，財政部次長阮清華4日也感嘆，玉山金、元大金和永豐金都在公股前面，「這樣怎麼行？公公併難度高，內部成長自然比不上外部併購，期盼公股金控有標的就去看，有好標的就去併，我們樂觀其成。」



阮清華一番話顯示，這波金融整併潮也讓公股產生危機感，就如同玉山金董座黃男州說，公司擴大版圖除自身成長外，透過外部併購也是選項之一。隨著這波金融整併潮風起，國內金融業者將再度鳴槍起跑，重新洗牌。