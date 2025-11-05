玉山金併三商壽 集結銀保證3引擎、壽險通路助拓市

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北5日電）玉山金與三商壽董事會今天通過雙方合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金表示，將建構具備銀行、保險、證券3大業務獲利引擎的金控平台，銀行、證券及投信子公司將結合壽險通路，增進服務量能，擴增高價值客群規模。

玉山金、三商壽、三商今天傍晚在證交所召開重大訊息說明記者會，宣布雙方董事會今天通過雙方合意併購。

此次併購完成後，玉山金資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，若加計未上市的台灣金，為第6大金控。

玉山金說明，交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。此案尚需主管機關審議核可後方為生效。

玉山金表示，併購完成後，玉山金將建構具備銀行、保險、證券3大業務獲利引擎的金控平台。在子公司方面，銀行、證券及投信將結合壽險通路，大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

三商投控發言人王志華表示，旗下子公司三商壽將以股份轉換方式出售給玉山金，不僅是雙方經營策略重要里程碑，也是對股東、保戶、員工與台灣保險市場具備正面意義的多贏合作，三商壽長期經營壽險市場，這次併入玉山金，將能進一步提升服務能量跟資產品質，讓保戶有更全面金融保障跟服務整合，員工加入玉山金後，也將有更多專業發展機會。

三商壽發言人林碧華表示，今天董事會正式通過玉山金控合意併購案，三商壽成立32年，以穩健經營、誠信服務跟深厚的保戶基礎著稱，併入玉山金後，將結合玉山集團在金融整合、科技創新與客戶服務的優勢，跟三商壽深耕壽險市場的專業形成強大綜效。

林碧華指出，這次合併不影響保戶權益，所有保單契約跟保障條件都維持不變，員工工作權益跟福利也會受到妥善保障，並可共享玉山金控更大的發展平台與職涯機會。（編輯：楊蘭軒）1141105