玉山金併三商壽23日攤牌！1股換「這比例」9萬股東變金控…ISS權威點頭

記者許雅惠／台北報導

金融圈震撼彈！玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）的「換股合併案」進入倒數計時，雙方預計於本月23日同步召開股東臨時會，進行最終表決。玉山金去年獲利狂噴342.9億元改寫歷史紀錄，如今隨著壽險版圖到位，金控布局正式進入「全速前進」模式。而國際權威機構ISS也首度表態，力挺這樁「豪門婚事」。

1股換0.2486股！9.1萬名三商壽股東將「換身分」

根據目前雙方規劃，玉山金將採全數換股方式併購三商壽，換股比例為「1股三商壽換0.2486股玉山金」。一旦股份轉換完成，三商壽將正式成為玉山金100%持股的子公司。

對於這樁併購案，國際權威投票顧問機構ISS（Institutional Shareholder Services）已在今年1月8日出具報告，大讚此案具備「商業模式升級」的關鍵價值，並明確建議股東投下贊成票。屆時，三商壽約9.1萬名股東，將轉而持有約8.31%的玉山金股權，從保險股東躍升為金控股東。

補齊最後拼圖！玉山金獲利342億創紀錄

玉山金近年併購動作不斷，展現強大野心。去年7月才將保德信投信納入麾下（現更名玉山投信），今年隨即出手三商壽，目的就是要整合銀行、保險、證券及投信，打造「一條龍」金融服務。

在獲利方面，玉山金表現相當「爭氣」，2025年全年稅後純益高達342.9億元，寫下歷史新高，年增率衝破3成。法人分析，隨著保險法規與國際接軌，玉山金此時併入三商壽，能更有效強化商品綜效，為獲利增添新動能。

跨國布局！日本、印度、北美據點連發

展望未來，玉山金將持續以銀行為核心，帶動跨境金融成長。除了國內併購開花結果，今年更計畫在日本、印度及北美等地籌設新營業據點。市場高度關注23日的股臨會結果，若順利過關，玉山金在台灣金融市場的排名恐將再度大洗牌！

