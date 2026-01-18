玉山金併三商壽ISS力挺 23日股臨會討論換股
玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）將於23日同步召開股東臨時會討論換股合併案。玉山金2025年全年獲利342.9億元，創歷年最高，年增逾3成，補齊壽險拼圖後，金控版圖將更完善。
國際權威投票代理機構 ISS（Institutional Shareholder Services）於 2026年 1月 8日正式出具評估報告，本案核心價值在於商業模式的升級，明確建議股東對相關議案投下贊成票。
玉山金規劃交易採全數換股方式，取得三商壽所有股權，擬以每0.2486股玉山金換發1股三商壽股票。股份轉換案完成後，三商壽將成為玉山金百分之百持股的子公司。併購案股臨會若超過三分之二出席須二分之一同意；不到三分之二出席則須三分之二同意，通過後將送件主管機關審核完成後，三商壽9.1萬名股東將持有約8.31%的玉山金股權。
為完善金控版圖，玉山金近來併購腳步積極，保德信投信於去年7月併入玉山金，並更名為玉山投信，全年獲利成長超過20％，創該公司近年來獲利最高。看好台灣保險業新法規接軌國際，玉山金決定併購三商壽，透過金控、銀行、保險、證券、投信完整金融版圖的商品與服務。
玉山金將以銀行為核心主體，透過完整的海內外布局與資源整合，帶動各項跨境業務成長，今年將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓國際布局更完整。
