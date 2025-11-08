玉山金併購三商壽代價483億元！黃男州親揭併購細節：像睡美人遇上王子
「在正確的時間，做對的整合！」玉山金董事長黃男州親自出面談玉山金與三商美邦人壽的聯姻,。這起併購案完成後，玉山金控資產規模將從目前約4.2兆元，躍升至5.8兆元，排名一舉超越合庫、第一、華南金控。攀升至第五大上市金控，僅次於國泰、富邦、中信、台新新光金控。
11月5日晚間六點半，台北敦化北路上的玉山金控第二總部人聲鼎沸，擠滿了媒體。玉山金控董事長黃男州、三商人壽董事長翁肇喜率領各自的經營團隊主管列席，宣布正式「結親」，達成合意併購協議，將以「全數股份轉換」方式進行整合。
交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31％的玉山金股權，雙方董事會通過於2026年1月23日召開股東臨時會，並尚需主管機關審議核可後生效。
併購細節揭露：全額換股！代價483億的交易案
對於外界關心的交易金額，黃男州坦言：「其實那個比率後面還有小數，0.2486010440，你真的乘回去就能算出來。」他強調，本案為全額換股交易，三商壽股東將依0.2486的比例換得玉山金新發行股份，共計約14億6660萬股。以玉山金11月3日往前推60個交易日均價32.99元計算，換算等於對三商壽每股出價約8.2元，整體交易金額約483億元。黃男州指出：「這並非現金收購，而是換股合併，因此談總價意義有限。」
這起併購案完成後，台灣金控版圖再現洗牌。玉山金控資產規模將從目前約4.2兆元，躍升至5.8兆元，排名一舉超越合庫、第一、華南金控。攀升至第五大上市金控，僅次於國泰、富邦、中信、台新新光金控。
這也是玉山金成立以來最具轉折意義的一步。長年以銀行本業為核心的玉山金，過去已布局證券、投信與創投，如今再添壽險事業，將正式邁入「銀行＋保險＋證券」三大獲利引擎並行的新階段。
為什麼是三商美邦人壽？黃男洲強調，「三商壽的基礎非常好。32年的經營，8000多位業務員、250萬名客戶、400萬張保單，還有257個通訊處，這些都是歲月累積的品牌資產。」
他話鋒一轉，提到玉山銀行的成長曲線：「我們用了18年才達到第一個一兆資產，第二個一兆花七年，第三個四年，第四個三年。你問我，如果玉山要從零開始建一家壽險公司？我們算過至少十年，這還是最樂觀的預估，「所以我們覺得現在合作，規模恰當、時機正好。」
此外，在黃男州的眼中，三商壽的規模也恰當，剛好是玉山金控來經營時很恰當的規模。「我們可以讓它逐漸長大，玉山向來先培育人才再經營事業，現在三商壽已經有很好的人才，未來我們還要延攬更多人才。」他指出，目前玉山有1300多位科技人才，不管是AI或數位都需要更大的舞台來發揮科技威力，再來是玉山的品牌也可以吸引到許多非常好的顧客和人才，也是未來的經營重點。
增添壽險版圖，開啟三引擎新格局
「我們未來會一起努力，邁向更高，更美麗的新境界！」玉山金控董事長黃男州指出，將以專業經理人，結合高度公司治理，他表示，若以資產規模比例，三商美邦人壽占27％，所以未來金控仍以銀行為主體，加入保險後朝著壯大金控版圖，以及金控旗下子公司版圖，「我認為這樣才能邁向亞洲的玉山，有一天成為世界的玉山。」
他更不忘幽默地說：「三商壽就像一位睡美人，現在只差王子的一個吻——那個吻，就是資本的注入。」全場笑聲四起。
他接著補充，若玉山金在換股前發放股票股利，合約中也會設定微幅調整機制，以避免三商壽股東權益受損。「這些變動都不大，只是技術調整。」目前仍待主管機關核准，屆時才會確定基準日。「還要一點時間，但方向很明確。」
因應壽險龐大增資壓力：有信心透過「獲利」變健康
玉山金已組成超過50人的專案小組，邀集財務、精算與法律專家進行盡職調查。面對媒體提問三商壽資本缺口與增資問題，黃男州明確指出：「三商壽目前要補的資本缺口並不大，主要是監理要求的RBC要補到200以上。數字我不方便講，但真的不大。」
他解釋，根據ICS（國際資本標準）的市值化概念，壽險公司持有的大量美債在帳上會出現短期評價損失，因此主管機關設有15年過渡期，可透過新契約獲利（CSM）逐步補足。「只要健康經營，15年內一定能補起來。」
至於資本策略，黃男州語氣轉為堅定，且再三強調：「我們要靠獲利支撐壯大，不是靠現金增資撐起來。」他補充：「但如果真的有需要，也會考慮發特別股，避免稀釋原股東權益——這是備案，但主軸一定是用獲利支撐成長。」
股利政策：穩定現金股利回饋股東，成長與報酬並行
談到股利政策時，黃男州舉出具體數據：「我們今年發1.2元現金股利，去年也是1.2元。截至今年10月，玉山金控稅後獲利293.3億元，比去年同期成長31％，比去年2024全年261億元成長12％。」
「消息揭露後，外資賣我們賣得很狠，但我們股東卻逆勢增加了五萬多人，併購方股價通常會跌，這也是我們有預期的。」黃男州強調，股價的小震盪並不影響未來成長的道路，但重要的是把經營做好，未來仍以穩定現金股利為原則，但會兼顧長期成長需求。「獲利更好，股利也會逐步增加，但要平衡金控成長的資金需求。」他語氣誠懇地說。
當媒體問到三商集團未來是否仍支持玉山金，翁肇喜也笑著用台語回應：「我們會做很好的股東，不論大股東還是小股東。」現場笑聲連連，他更補上一句：「我們（三商投控）若繼續做股東，就是要做最好的股東。」
黃男州隨後補充說，三商壽擁有9萬多名股東，合併後都將成為玉山金股東，「我們非常歡迎，也會尊重每一位新股東。」他再度強調：「最希望的還是用獲利來支持成長，用成果創造價值。」
併購完成後，玉山金控將能運用壽險的保險與理財通路，大幅提升銀行財富管理與客戶服務量能。而銀行與證券的投資研究團隊將與壽險資金運用部門整合，建立更完整的資產配置與投資決策體系。未來可望透過壽險的長期資金優勢與銀行的財富管理網絡，進一步開發高價值客群與一站式理財方案。
根據併購後試算，玉山金資產將由4.2兆元增至約5.8兆元，僅次於國泰、富邦、中信、台新新光等民營金控。這不僅是規模的突破，也象徵玉山金在金控產業競爭中，從中型梯隊跨入「第一軍團」。
市場對玉山金的關注也隨之升溫。根據集保結算所統計，截至10月底，玉山金股東人數已增至65萬人，較前一週增加逾5萬人，其中散戶約占四成、外資三成、國內法人與政府機構三成。
玉山金2025年預計配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，合計1.3元，現金殖利率約3.88％，雖略低於2024年的4.4％，此為因應併購後資本結構調整所需，長期可望透過業務整合與資產擴張帶動股東報酬率提升。
三商美邦人壽將改名玉山人壽：老品牌的新生機
回到三商壽，其成立於1993年，是台灣開放本土資金設立壽險公司時的首批業者之一，與富邦、國寶、中興、興農與幸福人壽並列「六大創業班」。2000年與美商萬通合作後更名為「三商美邦人壽」，2008年金融海嘯後萬通撤出台灣，三商買回全部股權並保留品牌名稱。
目前三商美邦擁有全台約1.1萬名員工與數百萬名保戶，通路遍及全國，總保費居市場第七。近年積極推動數位化保單與投資型商品，但市場排名仍屬中型壽險公司。法人分析，此次與玉山金整併，除可改善資本適足率，也讓三商壽險通路與銀行理財體系結合，形成跨通路交叉銷售綜效。
而翁肇喜在致詞時更是頻頻劇透，透露未來三商美邦人壽將更名為「玉山人壽」，在低利環境與監理壓力下，壽險業整併趨勢加速，金融業者紛紛尋求跨業結盟或金控化契機。此案若順利通過金管會核准，將成為繼國泰併ING、富邦併日盛後，又一起具有指標意義的整併案例。
一位資深機構法人分析，短期內，玉山金須兼顧壽險整合成本與資本需求；但中長期而言，壽險的長期資金特性可穩定金控收益來源，並提供銀行與投信更多投資操作空間。「這是一場以長期結構轉型為目標的戰略併購，玉山正從單一業務獲利模式，轉向多元引擎並進的金控體系。」
