玉山金併購三商壽好消息！三家公司5日停牌 晚間召開記者會公布細節

玉山金（2884）、三商壽（2867）、三商（2905）4日晚間同步公告，表示因有重大訊息待公布，經證交所同意自5日起暫停交易，外界認為應是說明玉山金併購三商美邦人壽一案，玉山金也將在明天召開董事會，晚間6點半召開記者會說明。

玉山金今天以30.30元作收，漲0.15元，漲幅0.50％，成交量53,277張；三商壽的收盤股價為7.13元，跌0.08元，跌幅1.11％，成交量15,912張；三商則是以14.15元作收，跌0.10元，跌幅0.70％，成交量1,226張。

10月24日外界傳出玉山金控以每股每股約8.2元（出價約480億，年底前還需增資約300億），超過競爭對手中信金（2891）的出價約每股7.6元的金額，贏得這門婚姻。

而中信金在同月23日發布重訊公告「董事會決議通過進行轉投資案」，28日一早八時許，則是公告「10/23董事會決議轉投資之投標案已結束，對本公司業務無影響」。

迄今，玉山金則是發布重訊表示，本公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

不過，外界傳出玉山金董事會對於換股比例、員工安置計畫等還需進一步確認，加上之前玉山金控董事長黃男州人在國外，因此直到今天晚間三間公司同步宣布明天停牌，玉山金也通知媒體將在金控第二總部大樓召開記者會說明，預料應是宣布玉山金控聯姻三商美邦人壽的相關細節。

