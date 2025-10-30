玉山金併購三商壽重訊揭露時機惹議 金管會：證交所1週內查明 若送件也將檢視

玉山金控、玉山銀行(玉山提供)



三商壽股權出售案傳出由玉山金拿下，但相關重大訊息發布時點、董事會程序是否合規引發關注。金管會今天表示，是否須發布重大訊息由上市櫃公司依契約與規範判斷，證交所已請當事公司澄清並著手查明，依一般程序約需一週時間完成調查，未來若申請送件，金管會也將檢視承諾內容、程序是否合法合規。

立法院財政委員會今天就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告時，

邀金管會主委彭金隆、中央銀行、法務部、內政部警政署備質詢。

國民黨立委賴士葆指出，市場傳聞玉山金欲併購三商壽，但未得標的中信金卻率先發布重訊，質疑玉山金在交易日後才公告是否不當；立委顏寬恒則關心玉山金是否取得董事會授權洽談價格。金管會主委彭金隆回應，上市櫃公司與證交所簽有契約，證交所列有51項可能構成重大訊息的情況，應由公司判斷並依公司治理程序辦理；金管會在收到正式申請或文件後會進行檢視，但不介入企業間協商。

對於三商壽資本適足率未達法定標準、玉山金仍願溢價收購的疑慮，民進黨立委鍾佳濱詢問是否代表三商壽已符合明年將接軌的TW-ICS資本制度。彭金隆表示，企業與潛在買方對於財報當前價值與持續經營價值可能有不同看法；資本缺口並不因此消失，接手者須承擔相關責任，未來若有申請案送件，金管會將檢視承諾內容並要求說明過去董事會程序是否合法合規。證期局長張振山補充，證交所調查中，依一般程序約需一週時間。

