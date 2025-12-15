玉山金併購三商壽：補齊「三位一體」最後一塊拼圖，但治理結構可能「反客為主」

文：林柏翰（東吳大學商學院／明志科大經管系助理教授）

玉山金控以全換股方式併購三商人壽，引起市場深度關注。市場得知消息第一天，三商股價漲停，玉山股價大跌。反應出治理的風險與併購的挑戰。併購案不僅牽涉企業整合，更是一場考驗金融監理、股東權益與壽險體質轉型的關鍵大考。金融併購的價值，並不只在於規模放大，而是在於能否真正改善體質與風險結構。

策略方向正確：補齊金控最後一塊拼圖

在台灣金融競局日益轉向「金控綜效」的競爭邏輯下，「銀行＋證券＋壽險」三位一體已成主流戰力。玉山金長期在銀行本業穩健領先，但壽險版圖缺席，使其在資金期限匹配、產品深度與家庭金融服務布局上略顯局限。

併購三商壽的契機，正是：

補足金控缺口，完成最後一塊策略拼圖

建立涵蓋客戶全生命週期的金融服務鏈

提升長期資金運用效率與資本彈性

對玉山金而言，這不是一次單純擴張，而是決定能否真正跨入「全方位金融服務」金融控股領域的轉折點。對三商壽而言，轉入金控體系也可強化品牌信任，提升資本取得能力並穩定保戶信心。

從整體策略視角，本案具有高度正當性。

財務挑戰不小：由誰承擔？何時回報？

壽險業面臨利差壓縮與市場波動，三商壽資本缺口仍待補強。換股併購雖避免金控大額現金支出，但必然帶來：

股本膨脹、EPS下降

配息能力短期受壓

整合成本與資產調整先行認列

市場疑問核心為：

成本是否由金控原股東先承擔？

長期效益能否可靠落地？

整合是否成功，才是判斷併購價值的關鍵變數。

監理視角：方向對，但需更強治理承諾

TW-ICS新制度將壽險業帶向更高資本與風險管理要求。

併購有助體質改善，也可避免脆弱單體風險外溢。

然而監理審查不能僅著眼批准，而應要求：增資與財務改善路線圖明確可驗證、投資風險揭露強化、整合績效指標透明、利害平衡具制度性保障等，也就是監理端若要求越明確，市場就越能放心。

真正需正視的核心問題：治理結構可能「反客為主」

市場推估顯示，併購完成後：三商壽原股東將可能成為玉山金第一大股東。此為本案最關鍵的治理風險：過去面臨經營壓力的一方反而取得更高決策權。利害分配恐出現錯位：

三商壽原股東權益放大

金控股東卻承擔風險消化

若產生錯誤激勵訊號，恐讓市場誤解：「績效承壓仍可換得主導權」。

因此，公司治理必須面臨三個問題：誰負責？誰監督？誰保障整體金融穩健？沒有良好的公司治理，再好的併購邏輯也可能變調。

結論：利害平衡仍待觀察

本案對保戶安全與產業穩健有正向意義，但金控原股東需承受過渡期的報酬遞延與不確定性。市場信任需要靠制度與執行來累積。併購不是目的，目的在於讓金融更穩健。

真正衡量併購成功的標準是：併購後，是否風險更低、治理更強、體質更優？若本案能在治理資本與透明度上取得突破，它將成為台灣壽險改革與金控競爭升級的重要里程碑。反之，若僅止於版圖擴大與控制移轉，則恐辜負市場與保戶的期待。

併購之後，真正的難關才正要開始。

