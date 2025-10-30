玉山金併購兩樣情！480億娶三商壽？股價大跌存股族先焦慮

10/28編按更新：玉山金遲至昨（27）日晚上9時41分緊急發布重訊，強調依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。





上週光復節連假前夕，傳出玉山金控每股約8.2元、總價約480億元換股迎娶三商壽，看似創造更大格局的決策，小股東卻不埋單，股價跳空重挫逾7％，顯示市場對其維持配息能力與財務穩健度的憂心。

廣告 廣告

玉山金控盛傳以高價取得三商美邦人壽，市場原以為是金融圈的新篇章，然而在連假期間與開工第一天，玉山金控始終未對外說明，選擇沉默。此時正值股東最關注配息與獲利的關鍵時刻，連日股價下殺，更讓存股族焦慮：這場「高價娶新娘」，是否也意味著財務壓力與現金股利的縮水？

三商壽出嫁終日高潮 ，中信、玉山金雙龍搶珠

金融圈近日最受矚目的焦點，是三商壽的「招親大戲」。據市場傳聞，玉山金控與中國信託金控（中信金控）上演雙龍搶珠戰役，最終以每股約 8.2 元、總價接近 480 億元（包含聘金與門票）由玉山金控勝出，尚待臨時董事會召開後拍板。

三商壽作為壽險業中的中型規模代表，其資產規模與品牌影響力皆具指標性。對玉山金控而言，這筆交易可望補齊「銀行＋證券＋壽險」三大版圖的最後一塊拼圖。不過，採「全換股」方式進行，也意味著玉山金控將以自家股票換取三商壽股權，雖能減輕現金壓力，但股本膨脹將帶來獲利稀釋效應。

消息走漏，買賣雙方皆不證實也不發重訊

令人意外的是，這樁併購案雖於連假期間傳出，玉山金控直到開工第一天27日都仍未發聲，選擇靜觀，但輿論卻是討論得沸沸揚揚，形成兩樣情。而玉山金股價開盤即跳空下跌，盤中一度跌破30元關卡，收盤跌幅超過7％；反觀三商壽一開盤即亮燈漲停，買盤湧現。

「準新娘」股東笑逐顏開，「準新郎倌」卻先被市場修理，兩者股價上演明顯的「一喜一憂」。對60萬名玉山金股東而言，這樣的劇本並不陌生：市場擔心高價收購將壓縮金控獲利，進而影響未來股利配發。畢竟玉山金向來以穩定配息著稱，現金與股票股利並行，是台灣存股族最愛的金控之一。而攤開歷史紀錄，玉山金控去年稅後淨利為260.8億元，創下歷年新高，每股稅後盈餘（EPS）1.63元，今年配發了1.2元的現金股利及0.1元的股票股利，配發率剛好是八成。

明知代價高但為何得出手？光靠銀行主引擎難變更強

玉山金控此次高價出手，並非一時衝動，而是深思熟慮後的戰略選擇。回顧其歷程，玉山金長期以銀行手續費與存放款收益為主，獲利穩健卻受限於利差與市場環境。隨著金融業進入「低利長期化」與「平台競爭化」時代，單靠銀行業務已難支撐長期成長，且這兩年興起併購潮，如富邦金、永豐金和台新金等，也讓玉山金備感壓力，必須透過外部併購讓自己更壯大，築起更長的防禦護城河。

壽險版圖帶來的三大誘因成為關鍵：

1. 資產規模放大 —— 壽險業負債與資產皆為長期性質，有助於金控資產結構更穩定。

2. 投資操作空間 —— 壽險資金可投入長期收益資產，提升報酬彈性。

3. 金融版圖補齊 —— 玉山金過去無壽險子公司，併購三商壽後，金控架構更完整，可望提升整體競爭力。

對玉山金而言，這場「高價娶親」並非為了短期業績，而是為了打開長期金融生態鏈的想像空間。只是，這一步跨得不小，也勢必伴隨整併與財務壓力。

升級的陣痛期與三大挑戰

誠然，併購三商壽帶來長期契機，但短期陣痛恐難避免。綜合業界與法人的意見，接下來這樁親事若一路開綠燈，通過雙方董事會、臨時股東會及主管機關審核，後續可觀察的三大挑戰如下：

1. 股本膨脹與獲利稀釋：

此次採「全換股」收購，法人估計玉山金控整體獲利將被稀釋約 8％。若未來營運成長未能彌補稀釋幅度，每股盈餘（EPS）恐難重返高點。

2. 壽險增資與資本適足壓力：

三商壽面臨 IFRS 17 與 TW─ICS 新會計制度接軌，初步估算資本缺口高達 1,800 至 2,000 億元。玉山金控接手後，勢必得自行籌資、分年補足，以符合監理要求。若必須以盈餘支應增資，勢將壓縮現金股利空間，這也是存股族最關心的部分。

３.治理與整合風險：

三商壽長期為家族經營體系，玉山金控則是業界少見的「經理人制」金控。兩者文化差異極大，未來如何整合團隊與決策機制，將是能否創造協同效益的關鍵考驗。

此外，短期股利政策也已出現變化。玉山金控董事長黃男州在第二季法說會中明確表示，為保留資本擴張實力、因應未來併購與增資需求，「明年配發率預估將落在 60％ 至 70％ 之間，以現金股利為主」。市場解讀，這番話等於黃男州提前對股東打了預防針——要迎娶三商壽，短期勢必要收緊配息、先顧好體質再談成長。

玉山金控董事長黃男州。賴永祥攝

這場高價搶親背後，是玉山金控為打造「銀行＋保險」雙引擎所下的重注。從手續費為主的穩健銀行，邁向綜合型金控，是其追求長期獲利彈性的必要轉型。

然而，真正的挑戰才剛開始。短線上股價承壓、股東焦慮配息縮減、內部整合難度高，都是必經過程。若玉山金控能在2至3年內成功整合三商壽、改善體質並恢復穩定獲利，未來將有機會在金控版圖中躋身第六大資產規模，開啟全新成長曲線；反之，若協同效益不如預期，高價併購也可能成為財務穩健的壓力來源。

對黃男州而言，這不只是一次併購，而是一場「轉型壽險元年」的豪賭。能否在壓力中守住紀律、在整合中開創新局，將決定玉山金控的下一個十年。