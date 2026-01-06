玉山金去年大賺342億 1／23股臨會併三商壽

▲玉山金控今（6）日公布2025年自結稅後盈餘342.9億元，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，ROE為13%，均創下歷史新高。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控今（6）日公布去（2025）年12月自結獲利，單月稅後盈餘20.1億元，累計全年稅後盈餘達342.9億元，創下歷史新高，，年增31.5%，每股稅後盈餘 (EPS) 2.12 元，ROE為13%，均為歷年最高紀錄。玉山金也將於1月23日召開股東臨時會，通過合意併購三商美邦人壽案，補齊金融版圖，發揮更大整合綜效，迎向金控2.0時代各項商機與未來。

玉山金主要子公司玉山銀行去年累計稅後盈餘327.4億元，年成長33.4%；玉山證券26.1億元、玉山創投1.2億元、玉山投信1.9億元。截至去年12月底，玉山金總資產4.53兆元，玉山銀行合併存款餘額為3兆7782億元、合併放款總數2兆 6302億元。

玉山銀行獲利首度突破300億元，去年稅後盈餘327.4億元，海外布局推升外幣放款餘額，並帶動淨利息收入年增22.1%，財富管理手續費突破150億元，保險手續費連續5年維持雙位數成長，非利息收入顯著提升。

玉山透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，今年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓玉山國際金融的版圖更加完整，提供顧客國際化的便捷金融服務。

玉山金控在2025年7月併入保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現優異的整合綜效，投信獲利成長超過20%並創該公司近年來獲利最高。

此外，玉山看好台灣保險業接軌國際以及亞洲資產管理中心政策所帶來的契機，並將在今年1月23日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，期盼透過金控、銀行、保險、證券、投信完整金融版圖的商品與服務，發揮更大的整合綜效，迎向金控2.0時代各項商機與未來。

