玉山金去年獲利刷新高 稅後大賺342億、累計EPS為2.12元

玉山金控今（6）日公布獲利自結數，因核心子公司玉山銀行去（2025）年獲利突破300億元，推升玉山金去年全年首次稅後賺逾300億、稅後純益達342.87億元，較前年大增31.4%，累計每股稅後純益（EPS）為2.12元。

金控業最重視的獲利指標，股東權益報酬率（ROE）部分，玉山金去年為13%，與累計EPS一樣，均為玉山金歷年最高紀錄。

去年12月的單月獲利方面，玉山金稅後純益20.1億元，玉山銀行稅後純益17.46億元，玉山證券與玉山創投表現亮麗，前者稅後賺2.75億元、年增80.9%，後者稅後賺0.41億元、年增215.4%，另外，玉山金按持股91.19954%，認列玉山投信投資利益0.17億元。

玉山銀去年賺 327 億，首次賺逾 300 億

玉山銀行去年稅後純益327.35億元、年增33.4%，首次全年稅後賺逾300億元，主因海外布局推升外幣放款餘額並帶動淨利息收入年增22.1%，以及財富管理手續費突破150億元，保險手續費連續5年維持雙位數成長，非利息收入顯著提升。

截至去年12月底，玉山金總資產4.53兆元，玉山銀行合併總資產4.47兆元，玉山銀合併存款餘額為3兆7782億元，合併放款總數為2兆6302億元。

玉山證券去年稅後純益26.1億元、年增20.0%，玉山創投去年稅後純益1.2億元、年增146.0%，反映台股交投活絡、指數上揚，玉山投信方面，玉山金亦按持股比率自去年7月1日起認列投資利益0.92億元。

1/23 股臨會併三商壽，迎向金控 2.0 新未來

玉山金表示，該公司透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，2026年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓玉山國際金融的版圖更加完整，提供顧客國際化的便捷金融服務。

玉山金在2025年7月併入保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現優異的整合綜效，投信獲利成長超過20%並創該公司近年來獲利最高。

此外，玉山金看好台灣保險業接軌國際以及亞洲資產管理中心政策所帶來的契機，將在今年1月23日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽，相信透過金控、銀行、保險、證券、投信完整金融版圖的商品與服務，發揮更大的整合綜效，迎向金控2.0時代各項商機與未來。

