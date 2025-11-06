玉山金合意併購三商壽 完成後將躍升第5大金控

玉山金董事長黃男州說道，「三商人壽就像是一個睡美人，她現在就差王子一個吻，這個吻就是資本的注入，只要資本可以注入以後，她就會從睡美人變成一個健康活潑的美人。」

三商人壽董事長翁肇喜表示，「三商人壽是一個很美的企業，要嫁出去的時候嫁妝很豐富，1.6兆的資產、超一流的業務團隊，還有經過32年透過實務累積的know how。」

玉山金控與三商美邦人壽昨日宣布通過雙方合意併購，玉山金將以100%換股方式進行併購，每0.2486股玉山金股票換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東，取得三商壽全部股權。

廣告 廣告

交易完成後三商壽股東將持有大約8.31%的玉山金股權，併購規模上看新台幣483億元；完成後玉山金資產規模將突破5.8兆元，正式成為第5大上市金控公司。今日玉山金、三商壽、三商投控也恢復交易。

更多公視新聞網報導

今年出口預計達5892億美元 經濟成長率上修至4.45%

涉詐騙前臺雅董事長逾50億元 羅姓主謀等人遭羈押

玉山金擬砸27.6億 併購保德信投信91.2%股權

