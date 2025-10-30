玉山金娶三商壽「摸黑交易」？ 金管會挨批路人甲 彭金隆回應了





玉山金上週傳出娶親三商壽，但一直拖到本週才對外告知，引發投資人「摸黑交易」爭議，面對立委質疑此案是否需要發布重訊，對此金管會主委彭金隆做出回應，他強調金管會「不是路人甲」，已請證交所依照重訊規定去了解，查明後將對外說明。

立法院財委會今（30日）針對虛擬資產服務法草案，邀請金管會專題報告，面對立委賴士葆今質疑，玉山金娶親三商壽是否需要發重訊、有無經由董事會通過，更點名金管會、銀行局跟證期局在此案上是否淪為「變成路人甲」，對此金管會主委彭金隆澄清「不是路人甲」，並強調公司之間協商要等各方董事會結束後，才會送到金管會審核。

廣告 廣告

彭金隆指出，有關上市櫃公司該不該發重訊，這是跟證交所的契約，有51個項目需要發布重訊，但主要由各公司判斷，針對玉山金娶親三商壽一事，金管會已請證交所依照重訊規定做了解，證交所會約談玉山金、中信金和三商壽，查明後將對外說明。

（封面示意圖／翻攝自國會頻道YT）

更多東森財經新聞報導



現況評估已完成 核三重啟要多久？ 台電回應了

川習會今登場！ 美議員再喊話：台灣議題不能上桌

新壽點頭放手 促輝達入北士科 背後竟與張忠謀有關