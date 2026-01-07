玉山金徵50名儲備幹部 3/31截止收件

玉山金控今（7）日發布新聞稿指出，2026年儲備幹部招募計劃正式啟動。今年預計招募50位海內外優秀菁英，以金控整體視角培育金融專業人才，透過多元創新學習、國際舞台歷練及參與重大專案，打造未來關鍵人才梯隊。玉山儲備幹部計劃已於玉山菁英甄選網站正式公告，歡迎有志挑戰的優秀人才至網站瞭解詳情及報名，即日起開始收件至2026年3月31日截止。

新聞稿提到，玉山長期堅持「先培育人才，再經營事業」，在快速變化的環境中，布建完整人才梯隊，促進各項業務穩健成長。邁向金控2.0時代，玉山持續壯大金控版圖，以銀行為核心，結合證券、創投、投信等各子公司重要力量，落實專業領先、服務卓越、顧客信任，打造完整金融生態圈。同時，玉山積極深耕台灣、布局亞洲，目前在海外11個國家地區有35個據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行、日本大阪出張所，歡迎嚮往海外發展的新世代加入，共同開創玉山海外新篇章。

3 類儲備幹部，涵蓋 6 領域

儲備幹部計劃是玉山人才梯隊的重要管道之一，分為：儲備幹部MA（Management Associate）、科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）及財金儲備幹部TA（Treasury Associate）。

玉山金的MA涵蓋六大專業領域：私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA可在各專業領域輪習6個月後，依個人志願選擇第一金融專長深耕。玉山亦鼓勵MA往營業單位挑戰及發展，透過學長姊Mentor指導，建立系統性思維與宏觀視野，成為精通海內外、前中後台的全方位金融專業人才。

TA是財金交易優秀人才庫，分為Trading & Sales、Capital Market及Quant等三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA則是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計劃，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以資訊技術為基礎，藉由跨領域學習及專業實務歷練，強化專案管理能力及策略思維，成為金融科技領域的頂尖人才。

「Join E.SUN, Create a Better Future！」玉山金長期致力於人才培育與發展，透過完整培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，建立兼具廣度與深度的國際視野，創造豐富的多元職涯發展。誠摯歡迎商管或理工等多元背景、有志到海外發展、勇於接受挑戰、各領域的碩博士生等國內外多元人才加入玉山，用自己的雙手，彩繪自己精彩的未來。

