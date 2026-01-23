玉山金控併購三商壽過關 第五大金控進入三年痛與甜驗收期

玉山金控併購三商壽併購拍板只是開始，壽險整合成效才是之後的關鍵。圖／玉山金控

玉山金控拍板併購三商美邦人壽，規模變大，成為台灣市值第五大金控，這椿股東臨時會高票通過，外資主權基金也點頭，市場看來是先給過的合併案，接下來三年，才是真正考驗這樁併購成敗的關鍵期。

玉山金股東臨時會今（23）日通過合意併購三商壽案，超過七成已發行股份總數出席，出席股數中約85%投下贊成票，連Norges Bank這類長線外資都支持，代表多數股東對這筆交易是買單的。就市場而言，這是一樁典型的「中長線佈局型併購」，短期不一定爆發，但勢必會直接影響未來幾年的獲利結構。

廣告 廣告

從利多的角度來看，玉山金補齊了壽險這塊拼圖，可降低獲利波動。過去，玉山金的核心引擎在銀行，利率循環一轉，獲利就容易跟著上下震盪。三商壽併入後，金控正式湊齊銀行、保險、證券三支腳，獲利來源更分散，對長線投資人來說，穩定度是加分項。

併購完成後，玉山金資產規模將從約4.2兆元拉升到6兆元，擠進台灣前五大金控。規模放大不只好看，也有助於未來在資金調度、投資配置與大型客戶競爭上的彈性。

事實上，玉山金2025年稅後獲利342.9億元、EPS2.12元，本來就在高檔水準下再成長31.5%。也就是說，這次併購是在獲利創高時選擇擴張，底氣相對足夠。

都是好事，難道沒風險嗎？有的，三商壽的體質調整速度。壽險公司最怕兩件事：投資績效與資本適足率。玉山金董事長黃男州表示，玉山金董事長黃男州表示，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理、以及資本管理三大核心方向，提升經營體質與獲利品質。

風險還有整併期的不確定性。併購完成後的系統整合、人事磨合、通路整併，都是成本。換股稀釋效應，對原玉山金股東來說，短期EPS稀釋是現實存在的議題，是否能靠後續綜效補回，會是市場觀察重點。



回到原文

更多鏡報報導

260家無人機台廠集結迎戰美FCC認證 非紅供應鏈成無人機入場門票

雙北最早年貨展來了! 媽祖坐鎮世貿年貨展吃的送的拜的一次搞定

全球永續百大出爐／把別人的麻煩變競爭力 全球水泥業只有台泥入榜

地球8月12日恐失重「釀4千萬人身亡」？瘋傳NASA「機密文件外洩」官方回應了