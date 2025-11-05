玉山金控合意併購三商美邦人壽 資產規模衝破5.8兆、躍升第五大上市金控

玉山金控與三商美邦人壽董事會5日同步通過合意併購案，併購後，玉山金總資產將突破新台幣5.8兆元，一舉躍升為國內第五大上市金控。 圖：玉山金／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 玉山金控（下稱玉山金）與三商美邦人壽（下稱三商壽）董事會今（5）日同步通過合意併購案，玉山金將以每0.2486股換發1股三商壽股票方式，發行新股取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽約9.1萬名股東將持有玉山金約8.31%股權，雙方預計於2026年1月23日召開股東臨時會通過，並待主管機關核准生效。

併購後，玉山金總資產將突破新台幣5.8兆元，一舉躍升為國內第五大上市金控，建構銀行、保險、證券三大獲利引擎。子公司間將整合壽險通路與投資研究資源，強化財富管理服務、資產配置與投資收益，擴大高價值客群。

玉山金董事長黃男州表示，此為「壯大金控版圖」關鍵一步，採100%換股合意併購，實現股東、顧客、員工三贏。玉山內部組成逾50人專案小組，依「Affordable（可負擔）、Reasonable（合理）、Manageable（可管理）」三大原則，經嚴謹盡職調查與公司治理程序，確認三商壽為最適合併購對象。

三商壽成立於1993年，總資產1.6兆元，為國內第七大壽險公司，保費收入同列第七，擁有約11,000名員工。最大股東三商投控深耕零售、餐飲等產業逾60年。玉山金則自1992年成立，近十年資產年複合成長率達10%，今年前10月獲利293億元，年增31%，銀行獲利283億元，年增35%，雙創歷史新高。

玉山金強調，將秉持「銀行為主體」核心，持續深耕台灣、布局亞洲，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」目標邁進，強化台灣金融業競爭力。

