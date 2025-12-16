玉山金控捐贈逾505萬元！持續投入偏鄉教育資源
玉山金控（2884）今（16）日代子公司玉山銀行宣布，捐贈新台幣505萬1115元予財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，延續推動「玉山黃金種子計畫」，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
玉山銀行行銷長林俊佑表示，此次捐贈係依據玉山銀行董事會決議執行，延續自2008年3月及2015年1月董事會通過的長期公益承諾，持續投入偏鄉教育資源。
據了解，玉山志工基金會為玉山金控關係人，多年來透過「玉山黃金種子計畫」在全台偏遠地區學校建置圖書館，提供學童優質閱讀環境，縮短城鄉教育資源差距。
