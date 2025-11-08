玉山金控榮獲「天下永續公民獎」最高榮譽肯定
▲玉山金控董事長黃男州(左2)率隊領取「永續標竿企業」殊榮。
2025年《天下雜誌》「天下永續公民獎」昨（7）日舉行頒獎典禮，玉山金控已連續三年榮獲大型企業第一名，於今年進一步獲頒最高榮譽「永續標竿企業」，由玉山金控董事長黃男州代表領獎。展現對玉山長期穩健的金融專業推動永續發展，持續引領業界以具體行動實現共好願景的認同與肯定。
「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，與全球永續趨勢接軌，綜合「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大構面，評選出台灣最具永續影響力的企業與機構。玉山ESG理念深度融入經營策略，持續展現金融業在永續發展的關鍵影響力，連續五年舉辦「ESG永續倡議行動」，攜手產官學研界共同邁向淨零轉型，同時也持續推動綠色授信與永續投融資，協助高碳排產業進行低碳轉型，展現金融業在面對氣候挑戰時的積極作為。
此外，玉山不定期舉辦淨灘活動，號召員工共同參與，用實際行動落實環境保護，並於今年9月完成2場淨灘活動，共清理406公斤海廢；另也攜手農業部林業及自然保育署，推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，帶領玉山志工參與每個種植環節，共同守護自然生態，促進生物多樣性的復甦，讓玉山人在活動中體驗社會參與及環保永續的實踐。
玉山金控董事長黃男州表示，金融業的角色不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。面對未來，玉山將以長期承諾與跨界合作為基礎，以永續為信念，以行動為共同語言，持續發揮金融影響力，支持企業低碳轉型、促進社會共融，並以實際行動與社會各界攜手，打造兼具競爭力與包容力的永續金融生態圈。
其他人也在看
玉山金、三商壽被罰了！併購消息滿天飛卻未澄清，證交所開鍘20萬元
玉山金、三商壽併購案引人熱議，這段期間以來的市場傳言導致股價劇烈波動，兩大公司卻置若罔聞，並未即時澄清媒體相關報導，證交所因此開罰20萬元違約金。玉山金、三商壽本週三（5日）宣布，雙方董事會決議通過合意併購案，將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格，以11月......風傳媒 ・ 1 天前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 12 小時前
行車糾紛持刀刺傷小提琴家 男子判1年6月定讞
（中央社記者林長順台北7日電）鄭姓男子與陳姓小提琴音樂家因行車糾紛，持水果刀揮刺陳男10餘下，造成陳男音樂家職涯受到影響。台灣高等法院依傷害罪判處鄭男有期徒刑1年6月。最高法院日前駁回上訴定讞。中央社 ・ 1 天前
陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射
大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...聯合新聞網 ・ 19 小時前
玉山金併三商壽未即時澄清 證交所開罰20萬元違約金
（中央社記者曾仁凱台北7日電）玉山金併購三商美邦人壽保險公司拍板定案，過程中資訊揭露引發討論。台灣證券交易所今天公告，對玉山金違反重大訊息規定，處以新台幣20萬元違約金。中央社 ・ 1 天前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前
〈熱門股〉建準Q4及明年展望樂觀 周漲逾1成創新天價
散熱風扇廠建準 (2421-TW)9 月已開始出貨輝達 (NVDA-US)GB200、GB300，並持續看好 GPU 與 ASIC 伺服器需求增溫，樂觀看第四季及明年展望，激勵建準本周漲逾 1 成，股價衝上 168.5 元，創下歷史新天價。鉅亨網 ・ 16 小時前
北車微風點燈「全台最高室內聖誕樹」！參戰11月商場招標 競爭者10多位
台北車站商場由微風集團經營近20年，商場合約將於2026年7月24日到期，交通部將於本月19日舉辦招商大會，外傳超過10家零售業有意參與招標；微風北車今年第14年聖誕點燈盛大登場，打造室內最高、總燈數最多聖誕樹，並以「當微風點亮車站」為主題，象徵微風化作光的軌跡，將愛與祝福傳遞至每個角落。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
順利迎娶三商壽 玉山金控策略長換人
玉山金控購併三商壽於5日確認，當日晚上記者會上，玉山金控董事長黃男州被問及質疑時，還指出該宗併購案主要關鍵人物、現任玉山金控總經理陳茂欽為策略長，今（7）日卻發出重訊，前麥肯錫公司大中華區辦公室合夥人譚宏新職為玉山金控策略長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前