玉山金控2025年獲利再創新高 全年賺342.9億元、EPS 2.12元

玉山金控今天公布2025年12月自結盈餘，單月稅後盈餘20.1億元，累計全年稅後盈餘達342.9億元，年增31.5%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.12元、股東權益報酬率（ROE）13%，雙雙刷新歷史紀錄。

玉山金控表示，看好台灣保險業接軌國際，以及政府推動亞洲資產管理中心政策帶來的長期契機，預計今年1月23日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽案。玉山表示，未來將透過金控、銀行、保險、證券及投信的完整金融版圖，發揮更大的整合綜效，迎向「金控2.0」時代的多元成長商機。

從子公司表現來看，核心獲利引擎玉山銀行2025年累計稅後盈餘327.4億元，年增33.4%；玉山證券稅後盈餘26.1億元；玉山創投1.2億元；玉山投信1.9億元，集團整體營運動能穩健。

玉山金控指出，受惠完整的海內外布局與資源整合，各項跨境金融業務持續成長。2026年將陸續完成日本、印度及北美等地新營業據點的籌設，進一步擴大國際金融版圖，提供客戶更便利的一站式跨境金融服務。

在手續費業務方面，玉山財富管理手續費收入突破150億元，保險手續費收入更已連續5年維持雙位數成長。

玉山金控表示，已於2025年7月完成併入保德信投信並更名為玉山投信，納入金控體系後整合綜效顯現，投信獲利年成長超過20%，並創該公司近年新高。

