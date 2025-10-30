玉山金摸黑併三商壽？金管會：不會當路人甲

▲三商美邦人壽出售案，傳由玉山金控拿下，不過，兩家公司延遲重訊公告，立委質疑有摸黑交易、有貓膩，對此。金管會主委彭金隆今（30）日表示，金管會不會當路人甲。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 三商美邦人壽出售案，從原本中信金與玉山金「雙金搶親」，最後傳由玉山金搶下，玉山金及三商壽卻等到股價劇烈波動後，隔天才發布重大訊息說明。今（30）日在立法院財政委員會立委質疑這交易是不是有貓膩、摸黑交易？玉山金董事會有無授權投標出價？金管會在此案變成「路人甲」。金管會主委彭金隆則強調，「金管會不是路人甲」，交易過程包括雙方如何協商，都要等董事會決議才會送到金管會審，不過，金管會已責成證交所主動去了解，等調查完成會對外報告，「金管會要慎重處理」。

彭金隆說明，有關上市櫃公司該不該發布重訊，這是上市櫃公司與證交所的契約，其中有51個項目是公司該發布重訊，該不該發布重訊，由上市櫃公司自行判斷，證交所若認為有必要可請上市櫃公說明。

今日在財委會藍綠立委都質疑玉山金併三商壽是不是有什麼貓膩、「摸黑交易」？金管會已變成「路人甲」。對此，彭金隆則強調，金管會不是路人甲，交易過程包括雙方如何協商，都要等董事會決議才會送到金管會審查，協商過程不需跟金管會說明，但等送件後，就要跟金管會說明整個程序是否符合規定。

此外，立委質疑玉山金出價不用董事會決議授權嗎？彭金隆則強調，相信上市櫃公司都非常清楚公司治理規範，金管會也已責成證交所主動去了解，等調查完成會對外報告，金管會會慎重處理。

