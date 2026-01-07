玉山金榮獲保險品質獎「最值得推薦」特優肯定

金管會彭金隆主委彭金隆頒獎，玉山金總經理陳茂欽代表受獎。

▲金管會彭金隆主委彭金隆頒獎，玉山金總經理陳茂欽代表受獎。

「2026保險品質獎」舉行頒獎典禮，玉山金控榮獲「最值得推薦」特優，由金管會彭金隆主委親自頒獎，玉山金控陳茂欽總經理代表受獎。保險品質獎由現代保險雜誌舉辦，每年邀請廣大消費者評選進行「全國消費者保險購買行為暨最佳壽險公司」，透過針對業務員、知名度、理賠服務與推薦度等指標進行評選所得之結果，代表消費者給予保險公司最直覺的評價。

因應高齡化與少子化趨勢，民眾對未來財務安全的關注日益提升，及早規劃成為不可或缺的課題。玉山始終秉持「專業、暖心」的服務理念，致力於協助顧客透過多元金融工具，降低人生風險，其中保險規劃更是重要的一環。

玉山銀行持續響應金管會推動的「公平待客原則」，關注身心障礙人士投保權益，在商品招攬及核保過程中，確保身心障礙顧客享有平等權利並提供友善服務，例如分行曾經協助因車禍導致視力受損、領有身心障礙手冊的顧客，克服多年來因體況不敢投保的顧慮，在理專與保險公司密切溝通並在家人陪同下完成投保，讓顧客不僅獲得適切保障，更實現資產傳承的心願。

得獎是榮譽、更是責任，玉山強調，最好的服務源自真誠與熱忱，這是玉山人的DNA。未來，玉山將持續以專業與溫暖的保險服務，成為顧客最信賴的財富管理品牌。