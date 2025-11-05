玉山金每股8.2元併購三商壽 躍升為第5大上市金控

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北5日電）玉山金控今天宣布以全換股方式併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格。併購案完成後，玉山金將躍升為上市第5大金控。

玉山金、三商投控、三商壽今天傍晚舉行重大訊息記者會，玉山金、三商壽董事會同時在今天通過雙方合意併購，交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權，交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

根據三商壽晚間發布重大訊息指出，換股比例是對應玉山金以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格，以11月5日為基準日，按基準日前60個交易日（不含基準日）的玉山金普通股平均收盤價新臺幣32.99元計算而得，並參考元和聯合會計師事務所會計師阮瓊華出具的合理性意見書。

此外，針對換股比例算法是否溢價較多的質疑，玉山金發言人林俊佑表示，此案經專家嚴謹計算，是以玉山金過去超過30個交易日的平均股價來做計算，玉山金認為這是合理區間，對三商壽來說也是可以接受的交易條件。（編輯：林淑媛）1141105