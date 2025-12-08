玉山金獲利晉升「3百億俱樂部」 前11月已賺323億

玉山金今年前11月累計稅後盈餘322.8億元。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金獲利傳來捷報！不但晉升稅後盈餘「3百億俱樂部」的成員，獲利更創史上同期最高。根據玉山金控 (2884) 今 (8) 日公布2025年11月自結稅後盈餘29.4億元，前11月累計稅後盈餘322.8億元，創歷年同期獲利新高，較去年2024年同期增加34.47%，每股稅後純益 (EPS) 為2元。

今年只剩不到一個月就結束，外界也高度關切今年金控獲利表現及消長。

其中，在金控方面，今年前11月累計稅後盈餘322.8億元，已經是史上同期的新高，法人預期，玉山金全年獲利同樣會是歷史最強的紀錄，尤其，隨著玉山金控展開購併工程，除了原本的銀行和證券外，獲利引擎未來還將加入壽險，大幅擴大營業規模。

主要子公司方面，玉山銀行前11月累計稅後盈餘309.9億元，較去年同期增加36.6%；玉山證券前11月獲利23.3億元；玉山創投前11月獲利0.8億元；玉山投信1.7億元。

玉山金控總資產達4.45 兆元，玉山銀行 (合併) 總資產4.39 兆元；玉山銀行 (個體) 總資產4.28兆元。此外，截至2025年11月底，玉山銀行合併存款餘額為3兆6815億元；合併放款總數為2兆6160億元。

