玉山金發3點聲明 嚴守保密原則、不得透露併購訊息
〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控31日晚間發佈重大訊息，主要有三大聲明，包括：「併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，嚴守保密原則」，以及「對於外界媒體傳聞，均不予評論」等。
玉山金31日晚間對外發佈的重訊，主要有三大內容，首先，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
第二，依據『併購資訊揭露自律規範』第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。
玉山金強調，依據上開規範，公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。
第三，公司針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』暨『併購資訊揭露自律規範』外，並會同時參酌金融同業併購。
回顧本案，玉山金併三商美邦之過程，引起朝野立委齊聲撻伐與不滿，質疑焦點包括「有無取得董事會授權」及「為何遲未發布重大訊息」等，立委並抨擊，主管機關的金融監理標準不明，導致股價大跌、股民被當成韭菜收割，金管會根本沒有善盡職責；不過，金管會強調，已經請證交所進行說明，並承諾一周內查明。
併三商壽 玉山金：嚴格保密
玉山金控併購三商美邦人壽案，玉山金30日晚間發布重大訊息指出，進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。工商時報 ・ 1 小時前
摸黑併三商壽？玉山金遲遲不公告挨批 今晚重訊回應了
外傳玉山金控出價得標三商壽股權收購案，引發股價震盪，卻遲遲未見公告引發熱議，立委甚至籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮，玉山金今晚發布重大訊息澄清，指出併購評估與執行併購作業包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理及內部規範辦理，全案依循主管機關規範，嚴守保密原則，須待董事會決議後對外公告。太報 ・ 8 小時前
