玉山金砸483億娶三商壽 妙喻一吻喚醒睡美人

受到股民關注的三商美邦人壽併購案，今(5)日拍板定案。玉山金控與三商美邦人壽董事會同步通過合意併購，採百分之百換股方式進行，以每0.2486股玉山金換發1股三商壽，完成後將取得三商壽全部股權。以玉山金近2個月平均股價32.99元推算，換算三商壽每股約8.2元，整體交易規模約483億元。

此合併案預計於明(2026)年1月23日召開股東臨時會審議，待主管機關審核通過後正式生效。併購完成後，玉山金控資產規模可望突破新台幣5.8兆元，躍升為國內第5大上市金控公司，正式成為橫跨銀行、證券投信與壽險3大領域的全方位金控集團。

廣告 廣告

玉山金董事長黃男州表示，這是金控版圖的關鍵里程碑，壽險的加入不僅壯大資產規模，更打造以銀行、壽險、證券與投信為核心的金融生態圈，提供以顧客為中心的一站式理財與保障服務。

黃男州指出，玉山金內部已組成超過50人的專案小組進行盡職調查，並遵循「Affordable、Reasonable、Manageable(可負擔、合理、可管理)」3大原則審慎評估，確保交易規模適切、條件合理、整合風險可控。

黃男州比喻，「三商壽就像睡美人，只差資本這一個吻，就能喚醒潛力、成為健康的美人。」強調此次結盟將帶動雙方優勢互補，玉山金的科技與數位能力可與三商壽的深厚通路結合，形成「1＋1＞2」的長期綜效。

未來玉山銀行、證券及投信子公司將與壽險通路整合，強化投資研究能量與客群深度，協助壽險優化投資配置並提升整體投報率。玉山金控將以銀行為核心推動3大業務引擎，結合從財富管理、資產配置到保險保障的完整服務鏈。

對於市場關切的股利政策，黃男州重申，玉山金近年維持穩定現金股利政策，連續2年配發現金股利1.2元，今(2025)年前10月稅後盈餘293.3億元，較去(2024)年同期成長31%。代表玉山金獲利能力穩健提升，未來仍以穩定現金股利為主要方針。至於接軌IFRS 17與TW-ICS等新制，有15年過渡期，使玉山金能以每年穩定獲利逐步補強三商壽的資本需求。

然而在勞工權益部分，三商美邦人壽企業工會表達審慎樂觀態度，盼玉山金控在整併過程秉持公開透明、誠信協商原則，儘速完成員工安置計畫。金管會已正式函覆玉山金「應落實確保員工相關權益」，雙方後續將持續協商，確保上萬名業務與內勤人員的工作與福利保障。

三商美邦人壽成立於1993年，為國內第7大壽險公司，目前總資產約1.6兆元、保戶約250萬人、員工逾1.1萬名。合併後，三商美邦人壽約9.1萬名股東，將持有約8.31%玉山金股權。三商壽董事長翁肇喜感性地說「今天是新的玉山人壽誕生的好日子」，看好併入玉山金後可發揮「一加一大於二」的經營成效。

原文出處

延伸閱讀