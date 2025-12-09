玉山金納入0056「有抬轎行情」？ 專家示警：小心他玩你丟我撿





台股近期受美國聯準會（Fed）可能降息消息激勵，昨（8）日外資及陸資買超新台幣140.87億元，連續5個交易日買超，其中玉山金（2884）成交量達4.94萬張，為金融股買盤之冠。「不敗教主」陳重銘今（9）日表示，玉山金開盤大漲，主要原因是被0056納入，投資人先買進然後等待0056抬轎。他提醒小心他玩「你丟我撿」遊戲。

陳重銘在粉專指出，玉山金今日大漲的主要原因，是被高股息ETF 0056納入成分股，投資人先行買進，等待ETF「抬轎」。他寫道：「可憐0056的投資人又要委屈了，這是被動型ETF的缺點，指數會先公告調整持股，市場會先卡位佔便宜！」由於0056規模達5,164億元，估計將於12月22日至29日換股過渡期內買入玉山金約64.55萬張，占股價的買盤力道驚人。

陳重銘分析，0056採「未來一現金年殖利率」決定權重，以玉山金明年預估配息1.6元、現價32元計算，殖利率約5%，權重可能介於中信金與元大金之間約4%，換股期間買進量大於平時成交量，短期股價可能受抬轎效應推升。

然而，專家同時提醒，0056換股也可能引發「你丟我撿」現象，他寫道：「觀察0056過去幾次換股，外資很喜歡跟0056玩『你丟我撿』的遊戲，趁著0056大舉進場來倒貨！因為外資持有很多張，有0056這種大戶買進時，外資一定會把握機會。」外資可能趁ETF買進之際倒貨，削弱抬轎效果。待換股完成後，股價將回歸基本面，玉山金明年獲利成長受併購三商壽及股本膨脹影響，股利發放與股價上限均存在不確定性。

陳重銘表示，等到0056換股完畢，最大的買盤消失了，玉山金的股價會從籌碼面，回歸到基本面！他建議投資人，若擔心股價波動，可觀察外資動向，評估是否在ETF抬轎期間跟進，或等待換股後的股價回落再行布局。

