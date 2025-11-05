玉山金結親三商壽緘默期 暴增5萬名股東！三商投控由誰入董事會 翁董這樣說

玉山金控 、三商人壽聯合記者會，圖為玉山金控董事長黃男州（右）與三商人壽董事長翁肇喜（左二）。李政龍攝



玉山金今天喜迎三商壽，明年1月23日將舉行臨時股東會，加上主管機關核准，預計明年下半年完成整併。由於玉山金明年將進行董事改選，三商壽換得2%持股，換言之，將會有一席董事，未來將由誰出任，三商壽董事長翁肇喜表示，不能代表投控發言，而且上來的董事不一定是翁家和陳家，他直言，三商壽雖然是家族企業，但也有脫離家族企業色彩的文化。

玉山金董事長黃男州表示，三商壽上半年初年度保費收入了190億元，玉山金今年前10月初年度保費收入130億元，未來會透過玉山銀行銷售三商壽保單，但玉山金仍會秉持開放的平台，與目前合作夥伴銷售不同的保單。

黃男州指出，這次收併專案小組只有短短13天來處理，雙方合作未來會進一步細緻規劃，保留優秀員工外，也將延攬人才引進新的人才，讓未來壽險業發展更好，確認關係後就會組成專案小組，討論安置計畫、與員工和工會協商，讓未來這些據點通路整合，發揮力量。

市場質疑先前重訊所謂的摸黑交易，造成股價波動，黃男州指出，緘默期間玉山金增加了5.5萬名股東，參考國內外上市併購案，併購者的股價都是跌的，因此原本就有預期股價會有短暫的跌幅，但想要做的就是趕快，短期震盪不影響未來成長的道路，股票起起伏伏，重要的是把公司經營好，長期趨勢就會往上走揚。

