玉山金聯姻三商壽將躍居第五大金控 換股比「0.2486」數字怎麼得出的？

玉山金控與三商美邦人壽董事會周三（5日）同步通過合意併購案，併購後，玉山金總資產將突破新台幣 5.8兆元，一舉躍升為國內第五大上市金控。 圖：玉山金／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 繼「新新」金控合併、永豐金搶親京城銀後，國內金融界另一樁重大聯姻——玉山金併購三商壽有新進展了。玉山金（2884）周三（5日）宣布，將以股份轉換方式、每股 8.2元取得三商壽全數股權，換股比「0.2486：1」，併購規模上看新台幣 483億元。併購完成後，該金控即建構銀行、保險、證券三大獲利引擎，資產規模將破新台幣 5.8兆元，躍居第五大上市金控公司。

雙方董事會今日通過於 2026 年 1 月 23 日召開股東臨時會通過本合併案，本案也還需主管機關審議核可後才可生效。屆時，三商壽全體約 9.1萬名本國與外資股東將持有約 8.31%玉山金股權。今年來，玉山金積極擴張，兩度擊敗國內金控老三中信金（2891），先於年初拿下保德信投信（玉山投信），如今又與三商壽結親，完成其插旗壽險版圖的重要一步。

玉山金董事長黃男州表示，「三商壽就像睡美人」，就差王子一個「吻」就能喚醒，只要有資本注入，三商壽就能長成一位活潑、健康的美人；同一天，三商壽董事長翁肇喜也發出一封信「翁董致全體同仁」，表示經董事會多方評量後，做出了相信是最有利於公司未來能穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，他一直相信「同行不是冤家；異業可以為師」，並期盼新生的三商美邦人壽可蛻變得更加完美。

換股比「0.2486：1」怎麼算的？

媒體詢問，該換股比例是如何計算得出？玉山金資深協理林俊佑說明，此為經財顧專家嚴謹計算，並與三商壽充分討論的結果，以今日往前「一定期間」的平均股價而定，「這是一個合理的區間，對於三商壽而言，也是可接受的條件。」

記者追問，「一定期間」是指 30個交易日嗎？林俊佑僅簡短答覆，「比 30個交易日稍長」。

而這筆併購交易的金額，黃男州表示，簡單試算，三商壽共有 58.995億股，若照目前方式計算，預估三商壽會拿到玉山金股票約 14.666億股；若以三商壽公告，玉山金對三商壽的收購價為每股 8.2元，較三商壽最新收盤價 7.13元，溢價約 15%。

至於換股比例，是以 11 月 5 日為基準日，依基準日前 60個交易日（不含基準日）的玉山金普通股平均收盤價 32.99元來算，得出的價格計到小數點後第四位四捨五入，最終結果即為 0.2486股。並粗算本交易案的規模應達 483億元左右。

為何看上的是三商美邦人壽？

玉山銀行成立於 1992 年、2002 年成立金控，並於隔年定下第四個「十年發展策略」，其中，壯大金控版圖為重要核心之一，並在今年七月取得保德信投信 91.2%股權。今日，董事會通過的三商壽合意併購案，讓金控版圖更加完整。

對於為何看上的是三商美邦人壽，黃男州回應當初「選新娘」的條件，三商壽各方面基礎都非常好，包括 11,000多位的業務員，已經累積 250萬名顧客、承保保單高達 400萬張，還有 250個通訊所，這些是三商人壽過去的品牌的累積。

黃男州強調，從玉山銀 1992 年成立以來，到了在 2010 年、花了 18年才讓資產達兆元新台幣大關。若有一張保險的執照，從零開始，以現今的玉山金全力投入，至少花 10年才有三商人壽今日的規模，若能跟三商壽合作，當然是一件很好的事情，加上規模剛好也恰當。

黃男州說，玉山金原本有銀行、證券，今年先是增加投信，若能將保險業務跟銀行、投信、證券整合起來，金控版圖會更加完整，「彼此間產生的力量會更大」，因此，未來認為保險版圖是必要的。

今日，玉山金恢復交易，至上午9時30分，早盤股價小跌 0.5%，來到 30.15元；至於將被併購的三商壽，受溢價收購消息發酵影響，股價上漲 1.4%，暫報 7.23元。

