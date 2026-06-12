玉山金股東會完成改選 三商壽許瀞心當選新董事

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（中央社記者呂晏慈台北12日電）玉山金今天舉行股東常會完成董事改選，三商壽副董事長許瀞心正式列入董事席次。玉山金表示，許瀞心具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

玉山金今年初通過合意併購三商美邦人壽案，補齊壽險拼圖。玉山金表示，壽險公司的加入將可壯大金控版圖，更可成為銀行以外的第2成長引擎，同時，玉山金將完備銀、保、證3大業務獲利引擎，金控資產規模將突破新台幣6兆元，躋身台灣上市前5大金控行列。

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玉山金表示，去年金控稅後盈餘343.42億元創歷史新高，年成長31.4%，每股稅後盈（EPS）2.12元，金控總資產穩健成長，達4兆5165億元。

展望今年經濟情勢，玉山金說明，今年是充滿機遇及挑戰的一年，全球經濟預期維持溫和擴張，人工智慧（AI）驅動的基礎建設投資及高效能運算需求仍是主要成長引擎。

玉山金說明，台灣作為全球AI及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀；惟全球供應鏈重組、傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，企業仍需透過靈活布局全球、深化技術門檻，才能在變局中穩固領先地位。

玉山金董事長黃男州表示，今天董事改選完成，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強，對未來發展極具關鍵意義。同時，獨立董事占比由41.67%提升至45.45%，女性董事人數由2人增加為3人，為董事會多元性奠定良好基礎。（編輯：潘羿菁）1150612